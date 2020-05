2020-05-01 FESTA DEL LAVORO, L'EMERGENZA DEI COMMERCIANTI. SBOARINA: “CI SONO LA MATURITA’ E I PRESUPPOSTI PER RIAPRIRE IN SICUREZZA” 2020-05-01 UN MILIONE DI EURO PER LAVORI SU STRADE, MARCIAPIEDI E MATERIALE SCOLASTICO. IN ARRIVO UN NUOVO CANE ANTIDROGA 2020-05-01 IL GENIO CIVILE TAGLIA GLI ALBERI IN LUNGADIGE ATTIRAGLIO. IL COMUNE CHIEDE SPIEGAZIONI A REGIONE E MINISTERO 2020-04-30 Mostre e Musei on line in attesa del 18 maggio 2020-04-30 PARKING CENTRO, ASPIRATORI D'ARIA PER GARANTIRE SICUREZZA. DA LUNEDÌ TORNA A PAGAMENTO 2020-04-30 AL VIA LA MARATONA CULTURALE ‘FESTIVAL DAY’. STASERA IN DIRETTA NAZIONALE ‘VERONA IN LOVE’ E L’ASSESSORE BRIANI 2020-04-30 AMPLIAMENTO PLATEATICI E PROCEDURE PIÙ SNELLE CONDIVISE CON LA SOPRINTENDENZA. SBOARINA: “AGEVOLARE LA RIPRESA DOVE C'E' IL RISPETTO DELLA SICUREZZA” 2020-04-30 FONDAZIONE ARENA. LETTERA AL MINISTRO FRANCESCHINI. SINDACO: “SERVONO TEMPI CERTI” 2020-04-29 AMPLIAMENTO PLATEATICI E PROCEDURE PIÙ SNELLE CONDIVISE CON LA SOPRINTENDENZA. SBOARINA: “AGEVOLARE LA RIPRESA DOVE C'E' IL RISPETTO DELLA SICUREZZA” 2020-04-29 SINDACI VENETI CHIEDONO INCONTRO AL PREMIER. SBOARINA: “NON UN PASSO INDIETRO, CHIEDIAMO LA GESTIONE DELLA RIPARTENZA ECONOMICA” 2020-04-29 SOSTEGNO DIDATTICO A DISTANZA PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ DEGLI ISTITUTI COMUNALI 2020-04-29 BUONI SPESA, C'E' TEMPO FINO AL 30 APRILE PER FARNE RICHIESTA 2020-04-29 CALANO I VERONESI IN QUARANTENA, UN TERZO IN MENO RISPETTO ALL’INIZIO DI APRILE. SBOARINA: “L’EMERGENZA SANITARIA NON È ANCORA FINITA, PER RIPARTIRE FONDAMENTALI LE MASCHERINE” 2020-04-28 LAVORI DI ASFALTATURA IN VIALE STAZIONE PORTA VESCOVO E VIA ROTARI 2020-04-28 RIAPRONO ALZAIE E CICLOPEDONALI. DA DOMANI ALLENTAMENTO DI ALCUNI DIVIETI. SBOARINA: “LA NUOVA PAROLA D’ORDINE, RICOMINCIARE IN SICUREZZA. ANCHE CON LE MESSE” ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su