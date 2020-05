2020-05-27 TORNA IL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO DI SAN ZENO. DA SABATO RIPRENDE IL SERVIZIO DI SPUNTA PER GLI OPERATORI PRECARI 2020-05-27 PATENTE RITIRATA E MULTA DI 1500 EURO AL MOTOCICLISTA CHE SGOMMAVA IN PIAZZA ERBE VENERDI' NOTTE 2020-05-27 PERMESSI ONLINE? CI SONO I TUTORIAL 2020-05-27 In attesa della ormai imminente riapertura fisica, la Quercia di Dante e Visioni dell’Inferno proposte in un affascinante virtual tour. 2020-05-26 Fondazione Arena di Verona - Perché non sia un 2020 silenzioso 2020-05-26 DA DOMANI 3 PRESIDI MILITARI FISSI IN CENTRO STORICO. SBOARINA: “PERSONALE FORMATO PER I CONTROLLI, NON COME GLI ASSISTENTI CIVICI DI CUI NON SI SA NULLA” 2020-05-26 MARTEDI' 2 GIUGNO LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA IN VERSIONE COVID 2020-05-26 BILANCIO DEL PRIMO WEEKEND DELLA FASE 2. SBOARINA: “SABATO E DOMENICA NESSUN ASSEMBRAMENTO. USCIAMO MA RISPETTANDO LE REGOLE” 2020-05-26 RECUPERO FORTE SANTA CATERINA. ALL' UNIVERSITA' DI PADOVA L'INCARICO PER IL PROGETTO DEL MASTERPLAN 2020-05-25 LE RICHIESTE AI PARLAMENTARI VERONESI PER IL RILANCIO DELL’ARENA. SINDACO: “E’ UN BENE NAZIONALE, SERVE IL SOSTEGNO DI TUTTI” 2020-05-25 AVVIATA L’INDAGINE SIEROLOGICA NAZIONALE. I CITTADINI SELEZIONATI DALL’ISTAT SARANNO CONTATTATI DALLA CROCE ROSSA 2020-05-25 RIPRENDONO I CONTROLLI DELLA VELOCITÀ ECCESSIVA E IL SERVIZIO DELL' UFFICIO MOBILE DI PROSSIMITÀ 2020-05-25 PONTE NUOVO. SENSO UNICO FINO A MERCOLEDÌ 2020-05-24 TELO BIANCO ESPOSTO A PALAZZO BARBIERI E MINUTO DI SILENZIO PER RICORDARE LA STRAGE DI CAPACI 2020-05-24 DA LUNEDÌ STALLI BLU A PAGAMENTO. FINO AL 31 MAGGIO ACCESSO STRAORDINARIO ALLA ZTL ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su