IL PREMIO GIULIETTA 2020 ALLA GIORNALISTA ELENA CARDINALI



Alla giornalista del quotidiano L’Arena Elena Cardinali il premio Giulietta 2020. La storica cronista sarà premiata venerdì 12 giugno, alle ore 18, sotto il balcone di Giulietta, in via Cappello. Alla cerimonia prenderà parte il sindaco Federico Sboarina.











Il Comitato ha scelto di insignire la giornalista veronese, nonché console per il Touring Club Italiano a Verona, con il trofeo realizzato dallo scultore Felice Naalin, per essersi affermata nel panorama giornalistico e aver creduto in questo mestiere, fino a poco tempo fa associato quasi esclusivamente al mondo maschile.











La Cardinali è stata la prima giornalista donna ad occuparsi a Verona, per il giornale L’Arena, come titolare di cronaca nera, di eventi drammatici come il famoso caso Maso, e per la cronaca bianca, di molte storie della contemporaneità veronese.











Il Premio Giulietta, patrocinato dal Comune di Verona, è nato nel 1991 con lo scopo di conferire un pubblico riconoscimento ai personaggi femminili che si sono distinti nel proprio campo, grazie all'impegno professionale e alla passione dimostrata.











Nel corso della cerimonia sarà consegnato, in collaborazione con Il Conservatorio Dall’Abaco di Verona, anche il Premio Maria Callas, patrocinato dal Comune di Paderno Franciacorta, istituito per evidenziare voci emergenti nel campo della musica all'interno del panorama italiano.







Il premio sarà conferito a Jessica Zizioli, distintasi fin da giovanissima nelle sue doti artistiche, divenendo oggi una dei migliori allevi del Conservatorio.