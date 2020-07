2020-07-12 LOTTA ALLO SMOG. INCONTRO IN REGIONE SULLE MISURE PER L'AUTUNNO. ASS. SEGALA: “PROPOSTA LA SOSPENSIONE DEL BLOCCO EURO 4” 2020-07-12 PIU’ MUSICA NEI LOCALI E ALL’APERTO CON LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE. ASS. SEGALA: “ANDIAMO INCONTRO AI LOCALI E AGLI ARTISTI” 2020-07-12 POLIZIA MUNICIPALE: CONTROLLI DELLA VELOCITÀ ECCESSIVA E UFFICIO MOBILE DI PROSSIMITÀ 2020-07-11 LA CITTA’ SI VESTE DI LIRICA CON NUOVE SCENOGRAFIE. LUCI E SOCIAL LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO. SINDACO: “VERONA E’ L’OPERA, IN QUESTO MODO LO VEDIAMO OVUNQUE” 2020-07-11 DIVIETO DI CONSUMARE ALCOLICI SUL SUOLO PUBBLICO DOPO LA MEZZANOTTE. SBOARINA: "FINO AL 14 UTILIZZIAMO I PLATEATICI PER STARE CON GLI AMICI" 2020-07-11 CASA DI GIULIETTA. SBOARINA. "IN TRE ANNI FATTO TUTTO CIO' CHE E' MANCATO NEI DIECI PRECEDENTI" 2020-07-11 POLIZIA LOCALE. SCOPERTA VERONESE 27ENNE NULLATENTE CON 315 VEICOLI INTESTATI 2020-07-11 ESTATE TEATRALE VERONESE. SPAZIO AI GIOVANI AL CHIOSTRO DI SANTA EUFEMIA. INGRESSO A 5 EURO PER UNIVERSITARI E UNDER 26 2020-07-10 APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO IMU. INTRODOTTE AGEVOLAZIONI PER ANZIANI, DISABILI E SU COMODATO IN PERIODI DI EMERGENZA 2020-07-10 VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DEL CENTRO DI VERONA 2020-07-10 "LO SO CHE NON SONO SOLO", NUOVO PROGETTO PER GLI 80ENNI CHE VIVONO DA SOLI. SBOARINA: “IN OGNI ZONA DI VERONA CI SARA' UN OPERATORE SOCIALE PER GLI ANZIANI NON IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI” 2020-07-10 SCUOLE. RIMBORSO ISCRIZIONI NIDI E RETTE DELLE MENSE. ‘SCONTO’ SUI PAGAMENTI DI SETTEMBRE PER CHI PROSEGUE LO STESSO CICLO SCOLASTICO 2020-07-09 ARRESTATO SPACCIATORE IN UN APPARTAMENTO A SANTA LUCIA. ASS.POLATO: “LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI FONDAMENTALI PER INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE” 2020-07-09 POLIZIA LOCALE. RICERCA TESTIMONI. TAMPONAMENTO IN VIA GOLINO, CONDUCENTE AUTO GRIGIA LASCIA NUMERO DI TELEFONO NON RAGGIUNGIBILE 2020-07-09 VISITE GUIDATE GRATUITE IN GAM E ALLA MOSTRA DEDICATA A UGO ZANNONI ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su