Il Ristorante tipico ... d' Estate



Dopo un lungo periodo di lockdown e fiduciosi di una imminente ripresa, con l'evento denominato "Il Ristorante tipico...d'Estate" prosegue il terzo ciclo degli appuntamenti stagionali avviati con successo dalla primavera del 2018.



Il Comune di Verona, in collaborazione con i ventuno ristoranti di Verona, inseriti nell'elenco "Ristorante tipico", istituito con il "Regolamento comunale per la valorizzazione dell'enogastronomia veronese", ha intrapreso una serie di azioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e, nel contempo, ad incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera ed anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione.



Queste azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali sono finalizzate ad incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti e nel contempo a far scoprire i sapori della tradizione scaligera ed a diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione.



Nei "Ristoranti" in argomento i piatti tradizionali rappresentano infatti il 50% dell'offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto; vengono diffusi attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale.



I titolari dei "ristoranti tipici" si sono impegnati, quattro volte nell'arco di un anno, durante un periodo di tempo di circa quindici giorni, ad organizzare eventi durante i quali verranno offerti al pubblico menu' aventi come protagonista il prodotto prescelto per rappresentare ogni stagione.



In tali esercizi anche l'offerta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.



Per l'edizione estiva, e precisamente dal 24 luglio al 9 agosto p.v., i ristoranti tipici proporranno ai loro clienti il delicato sapore del pesce di lago, rielaborato in diverse varianti secondo le ricette tipiche locali. Verrà poi proposto anche il piatto estivo per eccellenza che vede in abbinamento il prosciutto crudo di Soave e della Lessinia con il melone della Pianura Veronese e per finire le squisite pesche di Pescantina.



In tali esercizi con i prodotti locali verranno realizzati primi e secondi, apportando varianti sfiziose alle ricette tipiche, quali ad esempio i "Maccheroncini di pasta fresca con lavarello del Garda", "Tagliatelle con prosciutto della Lessinia croccante e pesche di Verona", "Zucchine e crumble di pane Altamura croccante", "Risotto Note di Rosa, sfumato al Chiaretto di Bardolino con trota di lago", "Prosciutto di Soave e robiola della Lessinia con cliegine di melone", "Lavarello affumicato con insalata di finocchietto al melone", "Confettura di melone e prosciutto della Lessinia disidratato".







Si ricordano i protagonisti delle edizioni del precedente anno che sono stati:







Inverno (ultima settimana di gennaio–prima settimana di febbraio) : i broccoletti di Custoza, il radicchio rosso e la verza moretta di Veronella;







Autunno (ultima settimana di ottobre–prima settimana di novembre): la zucca, la castagna, la rapa rossa e le fragole tardive;







Estate (prime due settimane di luglio): il prosciutto crudo di Soave e il melone della Pianura Veronese;





Primavera (la seconda e terza settimana di maggio): l'asparago e i "bisi" di Colognola ai Colli.





I nominativi dei Elenco dei ristoranti tipici di Verona aderenti all'iniziativa sono riportati sul portale del Comune di Verona - Commercio Attività Produttive - Servizi - Iscrizione nell'elenco dei ristoranti tipici di Verona.







Un sito dedicato, denominato "www.ristorantetipicoverona.com", è stato creato per le informazioni necessarie.