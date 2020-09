2020-09-29 COVID. NUOVE POSTAZIONI DRIVE-IN PER TAMPONI. ALTRE APRIRANNO IN PROVINCIA. SBOARINA: “SOLUZIONI COMODE PER DARE SERVIZI AI CITTADINI. MA SERVONO ANCHE LINEE GUIDA CHIARE DAL GOVERNO PER I PEDIATRI” 2020-09-29 IL COMUNE PREMIATO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE PIU' 'GREEN' DEL VENETO 2020-09-29 HOSTARIA VERONA. A MARINO BARTOLETTI IL PRIMO PREMIO NAZIONALE “PAIASSO” DEDICATO ALLA MEMORIA DI PULIERO 2020-09-29 CANTIERI NOTTURNI PER RIASFALTATURE IN PIAZZALE PORTA NUOVA E VIALE DAL CERO/PORTA PALIO 2020-09-29 MISURE ANTISMOG DAL PRIMO OTTOBRE. NESSUN BLOCCO EURO 4 DIESEL FINO A DICEMBRE, DECISO NEL TAVOLO TECNICO PROVINCIALE 2020-09-29 BILANCIO ESTATE TEATRALE VERONESE. IN DUE MESI 9 PRIME NAZIONALI, 10 MILA PRESENZE E 20 CRITICI DA TUTTA ITALIA 2020-09-28 L’APP MUOVERSI PREMIA UN PENDOLARE DI VICENZA. ASS. SEGALA: ‘SEMPRE PIU’ VERONESI SI SPOSTANO SENZA AUTO’ 2020-09-28 MERCATO DI PIAZZA ERBE APERTO ANCHE NEI WEEKEND DI OTTOBRE 2020-09-28 INFO CONTROLLO SOSTA 2020-09-26 #ioscattoperBorago 2020-09-26 PARCO SANTA TERESA DIVENTA ‘BENE COMUNE’ CON EVENTI, GIOCHI E MUSICA 2020-09-26 CAVALLETTI E PENNELLI IN GIRO PER LA CITTA’. OGGI LA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO ‘VORIA PITURAR VERONA’ 2020-09-26 ON LINE DAL 30 OTTOBRE IL NUOVO PORTALE DEL TURISMO VERONESE. ASS. BRIANI: “SPAZIO D’INFORMAZIONE CONDIVISO PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO” 2020-09-26 SCHERMI D'AMORE RIPARTE DA DOVE SI ERA INTERROTTO A CAUSA DEL COVID. PROIEZIONI DAL 30 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE 2020-09-26 PULIAMO IL MONDO 2020, A VERONA FOCUS SULL'ADIGE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su