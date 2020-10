2020-10-17 Stagione Musicale 2020 - Terenzio Zardini 2020-10-17 SALVARE VAL BORAGO, I VINCITORI DEL CONTEST FOTOGRAFICO PER LA RACCOLTA FONDI. STASERA SU PORTA PALIO PROIETTATE LE FOTO 2020-10-17 POLIZIA LOCALE. CONTRASTO ALLE OCCUPAZIONI ABUSIVE NELLE CASE AGEC E CONTROLLO DEL TERRITORIO. FERMATE PIU' DI 1000 PERSONE IN 5 GIORNI 2020-10-17 PREISTORIA DELLA VALPOLICELLA. AVVIATA COLLABORAZIONE DI RICERCA TRA MUSEO DI STORIA NATURALE DI VERONA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 2020-10-16 NEL GIARDINO DI CASTELVECCHIO TORNANO LE SPERIMENTAZIONI ARTISTICHE. PRESENTATA ‘ORIZZONTE’, LA PRIMA OPERA IN ESPOSIZIONE 2020-10-16 GIORNATA UILDM, DOMENICA GAZEBO IN PIAZZA BRA 2020-10-16 CONCERTO AL PARCO CON BANDA E MAJORETTES 2020-10-16 MURA FESTIVAL. SOSPESI GLI EVENTI DOPO LE 21, PROSEGUONO LE ATTIVITA' DIURNE 2020-10-16 POLIZIA LOCALE. I CONTROLLI DELLA VELOCITÀ ECCESSIVA E UFFICIO MOBILE DI PROSSIMITÀ 2020-10-16 L'Ater conclude i lavori di allacciamento a Roverchiara 2020-10-16 I MAESTRI DELL’INTARSIO CONTEMPORANEO OTTANTA OPERE TRA CLASSICO E MODERNO. 2020-10-16 Nuovo progetto “la borsa della spesa” 2020-10-16 PROGETTO THOR: CON ENEL X I PARCHEGGI DI AMT APRONO ALL'ELETTRICO 2020-10-16 Amia e Le Betulle, una partnership all’insegna della raccolta differenziata e del sociale. 2020-10-15 ALL’AMBASCIATA ITALIANA COMMEMORATO MONS. ADRIANO VINCENZI. SINDACO: "OCCASIONE PER RICORDARE I VALORI DEL FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE" ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su