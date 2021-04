2021-04-23 RIAPERTURE DEL 26 APRILE. INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 2021-04-23 A MICHELE DAL FORNO LA MEDAGLIA DELLA CITTA’. SINDACO: ‘VERONA TI RINGRAZIA, IL TUO ESEMPIO FACCIA RIFLETTERE CIASCUNO DI NOI’ 2021-04-23 TEMPERATURE AL DI SOTTO DELLA MEDIA, RISCALDAMENTO ACCESO FINO AL 2 MAGGIO 2021-04-23 BMX, A VERONA MILLE ATLETI DA OGNI NAZIONE PER LA COPPA EUROPEA E LA COPPA DEL MONDO 2021-04-23 PRESENTATO IL LIBRO SU DON SIGNORATO, CAPPELLANO NELLE CARCERI VERONESI IN EPOCA NAZISTA 2021-04-23 Da lunedì 26/04 servizio di trasporto ATV potenziato con ulteriori 50/60 corse di supporto 2021-04-23 Amia, Settima Circoscrizione, Alta Pianura Veneta al lavoro per un intervento straordinario di pulizia e bonifica in strada Mattaranetta. Raccolti oltre una tonnellata di rifiuti illeciti. Domani arrivano i volontari di Cittadinanza Attiva. 2021-04-22 COPRIFUOCO ALLE 22. APPELLO DA VERONA A VENEZIA E ROMA PER UN CAMBIO DI ROTTA. SINDACO: “FACCIO PRIMA A CHIUDERE LA CITTA’, PARTITA LA BATTAGLIA IN DIFESA DEI NOSTRI SPETTACOLI. COME SI FA A METTERE IN SCENA CON QUESTE INCERTEZZE?” 2021-04-22 PLATEATICI EXTRA LARGE. NUOVE DEROGHE E AGEVOLAZIONI PER CHI FINORA NON AVEVA SPAZI ALL'APERTO. FASE SPERIMENTALE DI VIA PONTE PIETRA SENZA AUTO 2021-04-22 PARCHEGGIO CENTRO, COMPLETATA LA BONIFICA DELL'AREA EX GASOMETRO. PRONTI NUOVI STALLI SOSTA PER BUS TURISTICI E AMPLIAMENTO DI VIA CAMPO MARZO CON ACCESSO IN SICUREZZA 2021-04-22 NUOVA MODALITA’ DI PULIZIA DELLE CADITOIE, PER ELIMINARE IN UN COLPO SOLO SPORCIZIA E MALFUNZIONAMENTI. SI PARTE DA VERONETTA 2021-04-22 GLI ALPINI DI PORTO SAN PANCRAZIO PIANTANO DUE NUOVI ULIVI AL MONUMENTO DEDICATO ALL’EROE VERONESE MARCOLINI 2021-04-22 Pino Simoni, una vita tra i libri 2021-04-21 STRESS…NO GRAZIE, MIGLIORANDO LA RESPIRAZIONE 2021-04-21 BOZZA NUOVO DECRETO LEGGE. TRA LE MISURE ANNUNCIATE, SPETTACOLI CON MASSIMO MILLE SPETTATORI. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su