Il Museo Nicolis al Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic 2021



Villafranca di Verona 28 giugno 2021 - Il Museo Nicolis ritorna sulla scena dei grandi eventi internazionali, partecipando alla sesta edizione del Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic. Quale cornice migliore della Costa Smeralda per uno degli eventi più glamour dell’estate che si terrà i prossimi 2, 3 e 4 luglio.



In questa occasione sfileranno sull’isola autentici gioielli a quattro ruote delle più importanti collezioni di auto d’epoca provenienti da Italia, Stati Uniti, Olanda, Germania e Principato di Monaco.



Gli organizzatori hanno svelato le classi in gara, tra cui la prestigiosa “1000 Miglia Bond” in partnership con “la corsa più bella del mondo” che vedrà sfilare uno dei gioielli più preziosi custoditi al Museo Nicolis di Villafranca di Verona, la Fiat 1100 Sport Barchetta MM del 1948 realizzata in unico esemplare dal carrozziere torinese Rocco Motto con telaio elaborato dalla Stanguellini di Modena.



Questa vettura prese parte alla Mille Miglia storica nel 1948 con il numero #395, pilotata dall’equipaggio Pedretti- Alessio. Il 2 luglio saranno Silvia Nicolis e Riccardo Meggiorini a portare in strada questo bolide per rivivere le stesse emozioni e contendersi l’ambito Trofeo Ufficiale “Spirit of 1000 Miglia”.



Finita la guerra, molti artigiani e preparatori realizzavano vetture sportive con vari residuati. Una delle basi di partenza più utilizzate era la Fiat 1100: lo dimostrano le tantissime iscrizioni di questo modello a varie edizioni della mitica “Freccia Rossa”. Come molte altre automobili del Nicolis, la “Fiat Motto” è un’automobile di straordinaria bellezza, recuperata dal fondatore Luciano Nicolis in Europa e riportata all’antico splendore dopo un minuzioso restauro.



Tra i documenti storici giunti fino a noi vi è il libretto originale, in cui si evince che l’ultimo proprietario, un medico condotto, utilizzava l’auto per correre dai suoi pazienti. In quel periodo la vettura subì alcune modifiche necessarie per l’adempimento del mestiere: la ruota di scorta venne posizionata sopra il baule per guadagnare maggiore spazio dove riporre i “ferri del mestiere”!



Oltre a “1000 Miglia Bond” ecco le classi che animeranno la kermesse: “Sex On The Beach” un cocktail internazionale di spiaggine uniche, protagoniste delle estati italiane della Dolce Vita tra cui due Fiat Panda davvero speciali come la cabriolet realizzata per i mondiali di calcio Italia 90 e la Destriero realizzata in 2 esemplari, uno per l’Avvocato Agnelli. Sarà anche la prima occasione per ammirare da vicino il restomod della Datsun 240z realizzato da Garage Italia nella classe “Back To The Future”. Dalla Collezione Lopresto una maestosa Lancia Astura Cabriolet Pininfarina rappresenterà il celebre carrozziere torinese nella classe “Una Questione Di Stile” tra altri capolavori di maestri del Design come Bertone, Vignale e Zagato. Youngtimer e moderne supercars si contenderanno la vittoria nella classe “Forever Young” dove lo Skipper di Luna Rossa, Max Sirena, sarà al volante di una iconica Lancia Delta Integrale Evoluzione. Infine per la classe “Rally Queens” dedicata alle auto che hanno fatto la storia dei Rally il partner Pirelli ha realizzato appositamente per Poltu Quatu Classic una versione esclusiva del Pirelli Pole Position Award.



A Poltu Quatu Classic, organizzato da Auto Classic e Between Comunicazione, in collaborazione con il Grand Hotel Poltu Quatu, una giuria d’eccezione, presieduta per il quarto anno consecutivo da Paolo Tumminelli, noto storico dell’auto. Al suo fianco nomi prestigiosi del mondo motoristico internazionale: il noto designer Fabrizio Giugiaro, Luciano Bertolero, fondatore di Auto Classic e grande esperto Ferrari, Alberto Scuro, presidente dell’ASI, Emmanuel Bacquet del Comitato di Selezione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este a rappresentare la FIVA, Carlo Di Giusto, Vicedirettore di AUTOITALIANA e Ruoteclassiche, Valentino Balboni, leggendario collaudatore Lamborghini, Alberto Vassallo, CEO di Car and Vintage, e J. Philip Rathgen, CEO di Classic Driver, Mariella Mengozzi, Direttore del Museo dell’Automobile di Torino e Gaby von Oppenheim, scrittrice e pilota di auto storiche, Enrico Renaldini, PR di Gare d’Epoca, Shinichi Ekko, giornalista e presidente del Maserati Club Japan.



Come da tradizione, Simone Bertolero presenterà l’evento affiancato dalla giornalista Savina Confaloni a bordo di una Fiat 500 Spiaggina.



Seguiteci per vivere in diretta con noi le emozioni dell’evento!



Silvia e il Team del Museo Nicolis

