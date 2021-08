2021-08-27 CASA DI GIULIETTA, RIMOSSE LE SCRITTE DAI PILASTRI ESTERNI DEL CANCELLO. 2021-08-27 PONTE NUOVO, DA OGGI RIAPERTO IN ENTRAMBE LE CORSIE. LE NUOVE MISURE VIABILISTICHE FINO AL 12 SETTEMBRE. 2021-08-27 A PORTA VESCOVO LA PRIMA EDICOLA CHE STAMPA I CERTIFICATI ANAGRAFICI. 2021-08-27 MURA FESTIVAL 2021. IL 28 E 29 AGOSTO ‘LA MAGIA DELL’ACQUA E CRAFT – IL POTERE DELLE MANI’, DUE GIORNI SULL’ACQUA E IL RIUSO. 2021-08-27 ARRIVA A VERONA IL LUNA PARK. DAL 2 AL 7 SETTEMBRE ALLO STADIO 2021-08-26 STOP AL PAVÉ E AL RIMBOMBO DELLE AUTO. NELLA GALLERIA DI VIA VOLTA ARRIVA L’ASFALTO FONOASSORBENTE 2021-08-26 POLIZIA LOCALE. ATTI VANDALICI NELL’AREA GIOCO DI VIA ABBA, DIECI GIOVANI COINVOLTI. FORTE CONTRASTO ALL'ACCATTONAGGIO CON 22 SANZIONI 2021-08-26 IN TANGENZIALE SUD, TAMPONAMENTO E IL FERMO DI UN CICLISTA 81ENNE. IN VIA ROVEGGIA, GRAVI LESIONI AD UNO SCOOTERISTA 2021-08-25 CAMPAGNA VACCINALE. DAL 31 AGOSTO HUB CITTADINO ALLA CASERMA DUCA ANZICHE’ IN FIERA. 2021-08-25 DANTE 2021. A VERONA SEDE PER IL NORD ITALIA DI UNO DEI TRE CORSI SPECIALISTICI, RIVOLTI A INSEGNATI. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E COMUNE INSIEME PER PROMUOVERE UNA RINNOVATA CULTURA DANTESCA 2021-08-23 CAMPAGNA VACCINALE. DAL 31 AGOSTO HUB CITTADINO ALLA CASERMA DUCA ANZICHE’ IN FIERA. 2021-08-23 IL TOCATì OSPITA LA FIERA DEL RISO. PER TRE GIORNI NELLE CUCINE DEL FESTIVAL I MAESTRI RISOTTARI DI ISOLA. 2021-08-23 LUNGADIGE SAN GIORGIO, PRIMO GIORNO DI VIABILITA’ MODIFICATA PER IL CANTIERE. 2021-08-23 DAL 30 AGOSTO AL TENNIS CLUB PINETA CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILI UNDER 14 2021-08-23 MURA FESTIVAL 2021. MERCOLEDI’ SERATA LIVE CON ALESSANDRA FERRARI PER LA SERATA GIN'N'JAZZ ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su