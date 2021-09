PER LA PRIMA VOLTA IL CAMPIONATO REGIONALE DI TIRO CON L’ARCO A FORTE SANTA CATERINA.



Si svolgerà domani per la prima volta a Verona, nei pressi del Forte di Santa Caterina in località Pestrino, il Campionato Regionale Veneto 3D di tiro con l’arco, organizzato dall’A.S.D. Arcieri del Cangrande, in collaborazione con il Comitato Regionale Fitarco Veneto.



Al campionato parteciperanno un centinaio di arcieri, in rappresentanza di 18 società, che si sono qualificati per questa fase finale e provenienti da tutto il Veneto, 8 dei quali di Verona. La gara si svilupperà su un percorso di 24 piazzole all’interno dei campi e nei boschetti, dove sono collocate delle sagome di animali a varie distanze sconosciute.



Nella disciplina del tiro con l’arco, il Veneto è la terza regione d’Italia per numero di iscritti, ben 2700. Nella provincia di Verona sono 5 le società: Arcieri Scaligeri, Arcieri del Cangrande, Arcieri di Legnago, Arcieri Sanbonifacesi e Arcieri di Bovolone.



La gara avrà inizio alle ore 9.45 circa con il raduno di tutti gli atleti, il saluto ai presenti e l'ascolto dell'inno di Mameli.



Il programma del campionato regionale. Dopo il ritrovo, accreditamento, tiri di prova, la chiamata pattuglie alle 9.30 e il saluto con l’Inno di Mameli, alle 9.45 inizierà ufficialmente la gara con le qualificazioni. Al termine si disputeranno gli scontri, dalle semifinali, per i soli titoli assoluti individuali Maschili e Femminili, per le Divisioni CO, AN, LB e IS. A seguire le premiazioni degli assoluti individuali e a squadre. La gara si terrà applicando il Protocollo per gare periodo Covid-19 e purtroppo non sarà possibile ospitare pubblico.



Arco 3D. Nelle gare 3D si tira esclusivamente su sagome tridimensionali in materiale ethafoam che raffigurano animali. Lungo dei percorsi immersi nel verde sono disposte sagome a distanze sconosciute e per ogni sagoma si può tirare una sola freccia. In corrispondenza dei punti vitali dell'animale rappresentato, ogni sagoma ha tre cerchi di cui i due centrali concentrici denominati "Super Spot" e "Perfect". A seconda del punto colpito variano i punteggi: più preciso il tiro, più alto il punteggio. I Longbow, gli Archi Nudi e gli Archi Istintivi tirano alla distanza massima di 30 m; gli Archi Compound fino a 45 m. L'arco olimpico non è ammesso in questa tipologia di gara.



La competizione è stata presentato in Sala Arazzi dall’assessore allo Sport Filippo Rando, il presidente Arnaldo Canova dell’ASD Arcieri del Cangrande e il direttore tecnico Marco Latini anche vice presidente regionale Fitarco.



“Ancora una volta Verona è protagonista nel tiro con l’arco, e di questo ne siamo orgogliosi – afferma l’assessore Rando -. La nostra regione sforna arcieri che gareggiano ad altissimi livelli, quindi sarà una competizione con bellissime individualità. Avremo sicuramente la possibilità di ammirare qualche arciere che magari in futuro potrà partecipare a competizioni mondiali. Ringrazio gli Arcieri del Cangrande i quali, visto il protocollo molto rigido, hanno organizzato tutto nei dettagli e rispettando le norme legate al periodo”.



“E’ una grande soddisfazione poter ospitare per primi un evento come questo – dice il presidente Canova -. Lo sforzo che ci è voluto per organizzare è stato importante, per questo ringrazio tutti i volontari che si stanno adoperando in una manifestazione che speriamo sia la prima di tante”.



“Siamo lieti di ospitare gli arcieri veneti – dice il vice presidente regionale Fitarco Latini -. Speriamo di offrire il massimo della sicurezza, dell’ospitalità ma soprattutto il massimo della competitività del percorso, in modo che sia degno di un campionato regionale”.