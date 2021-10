NEI RISTORANTI TIPICI IL MENÙ SI COLORA D’AUTUNNO.



Ricette con zucca, broccoli, radicchio, ma anche castagne e melagrana, il menù delle tavole scaligere si colora delle tinte calde di questa stagione. E dei sapori che accompagnano l’arrivo dei mesi freddi. Torna l’appuntamento con ‘Il Ristorante Tipico…in Autunno’. Dal 30 ottobre al 14 novembre, le cucine veronesi proporranno piatti e pietanze con i prodotti che caratterizzano il raccolto stagionale e le lavorazioni del territorio. Dal "Formaggio Monte fritto con radicchio rosso di Verona in agrodolce", ai "Bigoli al torchio con broccolo e sarde del lago di Garda", o al "Filetto al melagrano". Specialità per palati sopraffini.



L'iniziativa è nata tre anni fa per esaltare i sapori della veronesità, in collaborazione con i 20 'Ristoranti tipici' inseriti nell'omonimo elenco istituito dal Comune di Verona con il Regolamento comunale per la valorizzazione dell'enogastronomia veronese.



Un progetto che punta a incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera e diffondere la conoscenza dei prodotti locali di ogni stagione. Nei 'Ristoranti tipici’, infatti, i piatti tradizionali rappresentano il 50% dell'offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando almeno il 50% di prodotti della provincia di Verona o, comunque, della Regione Veneto. Anche l'offerta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano sul territorio.



Tutti i prodotti dell’autunno saranno forniti dall'Azienda Poli Graziano di Oppeano ed altre azienda di Campagna Amica.



L'iniziativa è stata presentata questa mattina all'interno del nuovo mercato coperto dei Filippini dall'assessore al Commercio Nicolò Zavarise, insieme al presidente dell'associazione Ristoratori Leopoldo Ramponi e alla vicepresidente di Coldiretti Verona Franca Castellani. Presenti Alessandro Torluccio di Confesercenti, Sandra Hreiz di Confcommercio, Sara Cavaliere dell’Ulss.



"Torniamo a mangiare veronese, ad assaporare le eccellenze del nostro territorio, è questo l’obiettivo principale dell'iniziativa – ha detto Zavarise -, un appuntamento ormai fisso per la promozione dei prodotti tipici, esaltati dalle cucine dei ristoranti che puntano sulla veronesità. Siamo orgogliosi del progetto che, di edizione in edizione, coinvolge sempre più realtà, come Confcommercio e Confesercenti, sempre pronte a far squadra per la valorizzazione della nostra identità e cultura enogastronomica. L’anno prossimo vorremmo proporre anche un convegno aperto a tutti coloro che si occupano di produzione locale e promozione delle tipicità”.