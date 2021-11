PARTITO DA PIAZZA BRA BIKEENOFOOD-BEF VENETO, EVENTO CICLISTICO PER INCENTIVARE L'UTILIZZO DELLA BICI E DEI PERCORSI CICLABILI



Tre itinerari di cicloturismo per incentivare l'utilizzo della bici e dei percorsi ciclabili certificando il proprio passaggio attraverso strutture convenzionate. E’ partito questa mattina da piazza Bra, Bikeenofood-Bef Veneto, un’iniziativa organizzata dall’Asd Wheels Without Borders di Verona.



Bikeenofood, bici, enogastronomia e cibo, è un progetto lungo tre percorsi nel Veneto, denominati A, B e C, durante i quali i ciclisti devono testare il loro passaggio nelle strutture ricettive dislocate lungo i percorsi, denominate BEF Point.



I tre itinerari attraversano le province venete per un totale di circa 600 chilometri. Le strutture convenzionate, trattorie, bar, ristoranti agriturismi, ecc, sono presenti sui percorsi circa ogni 30 Km, segnalate con WP su traccia gps, da tabella esposta con numero progressivo e QR code, disponibili per l’attestazione passaggio, che si potrà fare anche con un timbro. E’ comunque consigliata la prenotazione contattando direttamente i BEF Point per qualsiasi richiesta riguardante l’ospitalità.



La prossima iniziativa cicloturistica dell’associazione WWB sarà Beo Veneto, che coinvolgerà solamente la provincia di Verona.



Per informazioni https://www.bikeenofood.it/ https://www.bikeenofood.com/bef-veneto-scheda-itinerari



Da piazza Bra oggi è partita una prima tappa simbolica fino a Villafranca, salutata dall’assessore al Decentramento Marco Padovani e con la presenza, per la WWB Verona Ads, del presidente Andrea Zanrossi e dell’ideatore e organizzatore Ercole Malavasi.



“Questa iniziativa ha una valenza culturale, sociale e sportiva – ha affermato l’assesore Padovani -. E’ inoltre un punto di ripartenza per il turismo in bicicletta. Questo partenza ufficiale dà la dimostrazione che, anche nel mondo del cicloturismo c’è voglia di ritornare a fare attività. Anche nel ciclismo, come nel podismo, si pone molta attenzione al lato ecologico.



“Abbiamo voluto ideare questa iniziativa – ha detto Malavasi - per il territorio, per il ciclismo e anche per la mobilità sostenibile, uno dei capisaldi della nostra associazione.