Museo del Vino a Verona? Un importante passo avanti…



Legge di Bilancio, in discussione al Senato: approvato, in Commissione, l’Ordine del Giorno del senatore Paolo Tosato, in cui si impegna il Governo ad attivarsi, per far sì che venga realizzato un Museo del Vino, a Verona. L’OdG – un atto formale, che ha ricevuto il sì dal Parlamento – è stato presentato, in accordo e su richiesta del consigliere della Regione Veneto, Enrico Corsi e del responsabile elettorale scaligero, per la Lega, Federico Bricolo, a seguito di una serie di colloqui intercorsi, con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha manifestato interesse, nei confronti di questo progetto, importante per la città scaligera. Un Museo, dedicato al vino, aprirebbe sicuramente le porte ad un nuovo flusso turistico, verso la nostra città, che, oltre ad essere, nei fatti, Capitale europea del Vino, ospita, ogni anno, l’internazionale Vinitaly, che, fra l’altro, come notissima manifestazione specializzata, diffonde il nome di Verona, nel mondo. Un Museo del Vino, nella Città del Vino, mancava. Un passo positivo, ora è stato registrato, la buona volontà non manca e non resta che, attendere, alla luce di quanto sopra, non senza qualche certezza.

Pierantonio Braggio