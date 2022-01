2022-01-11 POLIZIA LOCALE. RIMOSSO BIVACCO NEL VALLO DI VIA TORBIDO, AREA RIPULITA DA AMIA 2022-01-11 I BAMBINI CI INTERROGANO SUL FUTURO. AL CAMPLOY BABILONIA TEATRI CON ‘MULINOBIANCO – BACK TO THE GREEN FUTURE’ 2022-01-11 Il Museo Nicolis a Motor Bike Expo con la suadente Harley-Davidson FLSTC Heritage Softail Classic "H-Paradise" 2022-01-10 PRIMO GIORNO DI SCUOLA. ASSICURATI TUTTI I SERVIZI COMUNALI. NIDI E MATERNE APERTI, REGOLARE IL TRASPORTO SCOLASTICO FINO ALLE MEDIE. SINDACO: “IN CAMPO CON TUTTE LE FORZE, PREOCCUPATI PER EVENTUALI NUOVI CONTAGI” 2022-01-10 SICUREZZA IDRAULICA DI PORTA BORSARI, PARTE IL CANTIERE FINALE. BUS E INGRESSO IN ZTL SEMPRE GARANTITI CON NUOVO DOPPIO SENSO. ASS. ZANOTTO: “PER L’ESTATE LAVORI FINITI” 2022-01-10 ALTA VELOCITA’ VERONA-BRENNERO, A FEBBRAIO PROGETTO DEFINITIVO. AREE VERDI E CICLABILI PER RIQUALIFICARE LA LINEA FERROVIARIA DISMESSA TRA PARONA E SAN MASSIMO 2022-01-10 IL RITRATTO DEL GIOVANE MOZART CLONATO IN 3D TORNA A VERONA IN UN’ESPOSIZIONE TEMPORANEA ESCLUSIVA 2022-01-09 FINO A FINE MAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE E’ VIETATA LA RACCOLTA ITINERANTE DI FONDI E FIRME 2022-01-09 CGIA, Mestre, sui rincari dell’energia elettrica - e gas. Quest’anno, le imprese pagheranno quasi 36 miliardi in più… 2022-01-09 Carne bovina: prezzi in rialzo, fino al 10%. Nicola Codognola: “I macellatori stanno puntando sui nostri animali e la domanda è in ripresa”. Aumento della domanda – ed è buon segno – ma, prezzi all’insù. Per la carne bovina, il 2022 parte in ripresa, dopo 2022-01-07 HELLAS VERONA – SALERNITANA: VIETATA LA VENDITA DI BIBITE IN VETRO, LATTINE E PLASTICA 2022-01-07 CONTROLLI AL QUADRANTE EUROPA. IN DICEMBRE ACCERTATE 50 VIOLAZIONI 2022-01-05 ARRESTATO LADRO DI BICICLETTE E FERMATO SOGGETTO CHE IN QUARANTENA PRENDEVA L'AUTOBUS 2022-01-05 PONTE NUOVO. DA LUNEDI' 10 GENNAIO CHIUSO IL PASSAGGIO PEDONALE DIURNO PER BONIFICA BELLICA. 2022-01-05 AL VIA IL 492° CARNEVALE DI VERONA. PROGRAMMA IN FORMA RIDOTTA ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su