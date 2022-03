2022-03-09 PNRR. FIRMATO PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE E GUARDIA DI FINANZA PER FAVORIRE SCAMBIO DI INFORMAZIONI. 2022-03-09 EMERGENZA UCRAINA. A VERONA I PRIMI 8 CUCCIOLI ARRIVATI IN ITALIA E SALVATI DALLA GUERRA, ACCOLTI NEL CANILE COMUNALE 2022-03-09 ‘LE ETIOPICHE’ DI MATTIA CASON, AL CAMPLOY LA DANZA TRA MITO E STORIA 2022-03-09 FESTA DELLA DONNA. AL CAMPLOY SI CANTA E RACCONTA “CELESTINA E IL FIUME” 2022-03-08 A Giovan Francesco Caroto, grande pittore veronese (1480-1555), sarà dedicata, dal 13 maggio 2022, a Verona, una grande mostra, nel Palazzo della Gran Guardia. In Castelvecchio, frattanto, in mostra, in anteprima, tre importanti suoi lavori. Un meraviglio 2022-03-08 Partito da Verona il bus della solidarietà che porterà in Italia quattro bambini oncologici ucraini 2022-03-08 AGSM AIM ASSIEME A CARITAS DIOCESANA VICENTINA E CARITAS DIOCESANA VERONESE: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA 2022-03-08 VINO: PRESENTATA OGGI A NEW YORK LISTA 130 PRODUTTORI DI OPERAWINE/VINITALY SELEZIONATI DA WINE SPECTATOR. 2022-03-08 ANCE VERONA, BONUS FISCALI LEGATI ALL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA. Soddisfazione per Carlo Trestini, Presidente di Ance Verona “Il contratto è stato rinnovato puntando con forza su qualità, formazione e sicurezza. Una garanzia per c 2022-03-07 Provincia di Verona. Assegnate le deleghe, dopo le elezioni del 18 dicembre 2021. 2022-03-07 Il Summit internazionale sui primi 60 anni della Politica agricola comune. In occasione della Fieragricola di Verona, la Pac guarda al futuro, per garantire cibo di qualità e per pensare all’indipendenza energetica. 2022-03-07 Un francobollo di Poste Italiane, per creare attenzione alla lotta al cancro. La vignetta evidenzia LILT, sigla per “Lega italiana per la Lotta contro i Tumori”, creata nel 1922. 2022-03-07 Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 2022-03-07 Generali Assicurazioni chiude a Mosca. Marginale l’esposizione, sul mercato russo. Causa: l’attuale catastrofe, nel centro-Europa. 2022-03-04 IL COVID VISTO DAI BAMBINI, IN GRAN GUARDIA LA MOSTRA #ANDRÀTUTTOBENE. OLTRE 800 DISEGNI E FOTO. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su