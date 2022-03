2022-03-09 A BOSCO BURI PIANTATE 1.700 PIANTE. PROSEGUE LA RIFORESTAZIONE URBANA CON IL PROGETTO “UN ALBERO PER OGNI NATO” 2022-03-09 GHOST OVER BANKSY dal 9 marzo 2022 2022-03-09 Adiconsum Veneto: eletto il nuovo Presidente. Davide Cecchinato tutela il consumatore, da oltre 20 anni, in terra scaligera. 2022-03-09 Ucraina, bloccate le navi con le forniture di mais e frumento. Il presidente De Togni: “Situazione critica, temiamo ci sia carenza di cereali, per la mangimistica degli allevamenti, e che i costi si impennino di nuovo”. 2022-03-09 Bovolone, Verona: la Fiera di San Biagio 2022 riparte, per l’Agricoltura. Con 743 anni di vita, la kermesse, si terrà dal 18 al 21 marzo. 2022-03-09 PNRR. FIRMATO PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE E GUARDIA DI FINANZA PER FAVORIRE SCAMBIO DI INFORMAZIONI. 2022-03-09 EMERGENZA UCRAINA. A VERONA I PRIMI 8 CUCCIOLI ARRIVATI IN ITALIA E SALVATI DALLA GUERRA, ACCOLTI NEL CANILE COMUNALE 2022-03-09 ‘LE ETIOPICHE’ DI MATTIA CASON, AL CAMPLOY LA DANZA TRA MITO E STORIA 2022-03-09 FESTA DELLA DONNA. AL CAMPLOY SI CANTA E RACCONTA “CELESTINA E IL FIUME” 2022-03-08 A Giovan Francesco Caroto, grande pittore veronese (1480-1555), sarà dedicata, dal 13 maggio 2022, a Verona, una grande mostra, nel Palazzo della Gran Guardia. In Castelvecchio, frattanto, in mostra, in anteprima, tre importanti suoi lavori. Un meraviglio 2022-03-08 Partito da Verona il bus della solidarietà che porterà in Italia quattro bambini oncologici ucraini 2022-03-08 AGSM AIM ASSIEME A CARITAS DIOCESANA VICENTINA E CARITAS DIOCESANA VERONESE: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA 2022-03-08 VINO: PRESENTATA OGGI A NEW YORK LISTA 130 PRODUTTORI DI OPERAWINE/VINITALY SELEZIONATI DA WINE SPECTATOR. 2022-03-08 ANCE VERONA, BONUS FISCALI LEGATI ALL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA. Soddisfazione per Carlo Trestini, Presidente di Ance Verona “Il contratto è stato rinnovato puntando con forza su qualità, formazione e sicurezza. Una garanzia per c 2022-03-07 Provincia di Verona. Assegnate le deleghe, dopo le elezioni del 18 dicembre 2021. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su