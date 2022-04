2022-04-08 SHAKESPEARE IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO. IL ‘FRINGE FESTIVAL’ SEZIONE INTERNAZIONALE DELL’ESTATE TEATRALE VERONESE 2022-04-08 EMERGENZA UCRAINA. IN PARTENZA IL PRIMO TRENO DI AIUTI DIRETTO AL CONFINE POLACCO. IN UN UNICO VIAGGIO UN CARICO PARI A 44 TIR. 2022-04-08 GIARDINI APERTI A VERONETTA, sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 2022-04-08 STOP AI MOZZICONI DI SIGARETTA A TERRA. A VERONA, DAL 10 APRILE, PARTE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER UNA CITTA’ SEMPRE PIU’ PULITA 2022-04-08 SONDAGGIO VITA IN CAMPAGNA: IL GERANIO È IL RE DEI BALCONI ITALIANI GERANI, SURFINIE E ROSE I PREFERITI, MA ANCHE BASILICO, ROSMARINO E SALVIA. GUIDANO LE SCELTE ESTETICHE E ALIMENTARI 2022-04-08 L’importante convegno, a Verona, sul tema: “La Gestione poliedrica della Sosta”. Organizzato dal Comune di Verona e dall’Azienda AMT - Trasporti, turismo, territorio, ha avuto luogo il 5 aprile 2022. 2022-04-08 Domenica, 29 maggio 2022, l’XI Festa di Sant’Antonio Abate, a Concamarise, Verona. Organizza l’importante evento la Confraternita dei Nostalgici del Tabàr. 2022-04-08 La Fiera del Riso, Isola della Scala, Verona, riapre i battenti. La LIV edizione si terrà, dal 14 settembre al 2 ottobre 2022. Dal 24 settembre al 2 ottobre, il nuovo evento ‘international’ “Taste of Earth”, con espositori esteri. 2022-04-08 Financial Times, Londra. 19 venete, tra le 1000 imprese europee. che crescono di più. Luca Zaia: “Autorevole riconoscimento. Segno che l’economia veneta è vitale e ha saputo reagire alla pandemia”. 2022-04-06 CANGRANDE D’ORO AI NUOTATORI XENIA PALAZZO E STEFANO RAIMONDI. DOMANI IN GRAN GUARDIA L’ECCELLENZA DELLO SPORT VERONESE 2022-04-06 TELECAMERE NEI QUARTIERI. INIZIATA L’INSTALLAZIONE DI 25 OCCHI ELETTRONICI. 2022-04-06 LA SOSTA? SARÀ POLIEDRICA 2022-04-05 L'IMPRESA E' DONNA 2022-04-05 Oggetto: Vita notturna e locali da ballo. Le proposte di Verona Domani per una città sempre più sicura e attrattiva. Occhipinti incontra i gestori di locali e presenta il programma. 2022-04-05 Il NOSTRO ESPEN con i BRAVI FUMETTISTI ITALIANI per DIVERTIRE!!! ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su