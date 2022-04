Soave, Verona, vince Il premio e la denominazione “Borgo dei Borghi”: l'orgoglio di Cantina di Soave. Vi aspettiamo in Cantina, a Rocca Sveva, per brindare insieme a questa eccezionale e meritata vittoria.



È ufficiale: Soave, Verona, è il borgo più bello d’Italia, reso straordinario da grande verde, da attraente, pittorico paesaggio e da brillante. profumato vino. La notizia è arrivata la sera di Pasqua…. Soave, in corsa. per il Veneto, nella IX edizione della competizione, ha avuto la meglio sugli altri diciannove borghi italiani finalisti ed è il primo Comune veneto premiato, da quando il concorso è stato istituito, nel 2014. Il premio si aggiunge ad altri prestigiosi riconoscimenti, ottenuti da Soave: del 2003, la storica cittadina del vino bianco è Bandiera Arancione del Touring Club, mentre, nel 2018, la FAO ha riconosciuto il Soave Patrimonio dell’Umanità per l’Agricoltura, il primo in Italia, legato alla viticoltura, secondo il programma GIAHS. Ora, Soave è anche Borgo dei Borghi ! «Soave non è solo il nome di questo bellissimo borgo medievale, che si trova appena fuori Verona - spiega il direttore generale di Cantina di Soave, Wolfgang Raifer - è anche il nome del grande vino bianco, che viene prodotto, in questo territorio, e che ha reso Soave famoso in tutto il mondo. Cantina di Soave, la più grande e storica cantina cooperativa del territorio, è tra i protagonisti del concorso e siamo molto orgogliosi di questa vittoria, che attesta e valorizza la grande bellezza di tutto il comprensorio soavese e insieme l’assoluta qualità delle sue produzioni vinicole, che hanno radici antiche». «Un plauso al sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, alla vicesindaca, Alice Zago, e a tutta l’Amministrazione Comunale - dichiara il presidente di Cantina di Soave, Roberto Soriolo, per l’impegno, dedicato a questo progetto. È stato un grande lavoro di squadra, al quale siamo orgogliosi di aver preso parte. La vittoria, meritatissima, è una grande soddisfazione per tutto il territorio». Vi aspettiamo a Rocca Sveva, per visitare la suggestiva Cantina sotterranea, scavata nella roccia, proprio all’interno del monte, su cui sorge il castello medievale di Soave, e per degustare i vini di Cantina di Soave”. A celebrazione della sopra annunciata vittoria, a Il Borgo dei Borghi, sabato 23 aprile, alle ore 11.00, a Rocca Sveva, si terrà una speciale wine experience, dedicata al Soave, che prevede la visita alla Cantina e la degustazione di due grandi espressioni del vino Soave: il Soave Classico DOC Rocca Sveva 2021 e il Recioto di Soave Classico DOCG Rocca Sveva 2018. Esperienza a pagamento e su prenotazione allo 045 6139845 – o su borgoroccasveva@cantinasoave.it.

Pierantonio Braggio