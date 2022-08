2022-08-09 TRAGEDIA DI MARCINELLE. VERONA RICORDA LA VITTIMA GIUSEPPE CORSO 2022-08-09 Cologna Veneta: 127ª Fiera dell’Agricoltura, Artigianale e del Tempo lbero, nel quadro del “Settembre colognese”. 2022-08-09 A Zevio, l’annuale incontro, a cura di Coldiretti, su “Previsioni produttive e situazioni di mercato 2022,” relativamente a “mele e pere”. 2022-08-07 IL SINDACO DAMIANO TOMMASI INCONTRA IL CONSOLE GENERALE CINESE KAN LIU E IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PRINCIPALE DEI CINESI DI VERONA 2022-08-07 MARCINELLE : un monito da non dimenticare ! 2022-08-07 Il Nordest torna a essere la locomotiva economica del Paese. 2022-08-07 Si confermano positivi, anche nel secondo trimestre dell’anno, gli indicatori economici della provincia veronese con la produzione che segna +3,4%. 2022-08-06 STRAVERONA ’22, RACCOLTI 3 MILA EURO PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA 2022-08-06 DA OGGI FINO AL 21 AGOSTO APPUNTAMENTO CON “IL RISTORANTE TIPICO… D'ESTATE”. VENTI RISTORANTI PROMUOVERANNO I PRODOTTISTAGIONALI DEL TERRITORIO 2022-08-06 MOMIX, IL GRANDE RITORNO. A VERONA, DAL 6 AL 18 AGOSTO, IL MEGLIO DI 42 ANNI DI SUCCESSI 2022-08-06 GRUPPO VERONAFIERE: PREVISIONI AL RIALZO PER IL 2022 2022-08-06 Generali: riacquisto di azioni proprie, per un importo di € 500 milioni. 2022-08-06 Gruppo Generali: in ulteriore crescita il risultato operativo, al 30 giugno 2022. Utile netto stabile, se non vi fossero le svalutazioni, causate dalla chiusura in Russia. 2022-08-06 VERONAFIERE: LA TERZA EDIZIONE DI B/OPEN CON SOL&AGRIFOOD 2022-08-04 Il brano di Beyoncé offensivo per i disabili: il testo verrà corretto ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su