PRESENTATI I CANDIDATI VENETI DI FORZA ITALIA. L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE BERLUSCONI



Stamattina, nella sede di Forza Italia a Padova, il Coordinatore regionale del partito Michele Zuin ha presentato i candidati del Veneto in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre. Con Zuin, la Presidente del Senatori di Forza Italia On. Annamaria Bernini, candidata in Veneto, e il capolista alla Camera dei Deputati per Verona e provincia Flavio Tosi.

È intervenuto telefonicamente il Presidente Silvio Berlusconi, che ha ricordato la tradizione liberale, popolare, cristiana, garantista ed europeista di Forza Italia e ha rivendicato la scelta di candidare in Veneto amministratori locali rappresentativi del territorio.



Berlusconi ha sottolineato che nel programma di Forza Italia c’è l’autonomia del Veneto, l’abbattimento della pressione fiscale con la flat tax al 23%, la sburocratizzazione (a partire dall’abbattimento del regime delle autorizzazioni preventive per chi apre un’attività ), interventi sulle infrastrutture e la mobilità , riforma della giustizia per ridurre tempi dei processi e dare garanzie ai cittadini, sicurezza con il rafforzamento dell’organico e maggiori strumenti in dotazione alle Forze dell’Ordine.



In merito ai rincari energetici, Berlusconi ha detto che serve subito un decreto del Governo per contrastare gli aumenti, e che il prossimo esecutivo di centro-destra farà tutto ciò a cui la sinistra si è opposta in questi anni con i suoi no ideologici: rigassificatori, nucleare pulito, termovalorizzatori, energie rinnovabili.