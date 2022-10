2022-10-17 ALLA STAZIONE DI PORTA NUOVA IL TRENO DELLA SALUTE PER LA PREVENZIONE E LA SOLIDARIETA’ 2022-10-17 A NOVEMBRE LA NUOVA EDIZIONE DELLA RASSEGNA L’ALTRO TEATRO AL CAMPLOY CON PENNAC, CELESTINI, GUANCIALE E TANTI ALTRI GRANDI NOMI DI TEATRO E DANZA 2022-10-17 TERMINATO IL RESTAURO DELLA COLONNA DI SAN MARCO IN PIAZZA ERBE 2022-10-17 Meritato premio, a Frank e a Karla Galindo, San Antonio, Texas, U.S.A., creatori e curatori della St. Eligius Numismatists Brotherhood e ammiratori di Verona. 2022-10-17 Autonomi, più poveri dei dipendenti. Ufficio Studi di CGIA Mestre. 2022-10-17 Veneto: nel 2021, abbiamo perso mille artigiani e altrettanti commercianti. Informa, in materia, CGIA Mestre. 2022-10-17 Era ed è una “Riflessione sull’Europa” il Red Carpet di Stefano Arienti, realizzato per Artverona 2022. 2022-10-16 L’EX LAGER DI MONTORIO SI APRE ALLA CITTA’. VISITE GUIDATE SABATO 22 E DOMENICA 23 OTTOBRE 2022-10-16 APERTURA CELEBRAZIONI PER I 40 ANNI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA. INTERVENTO DEL SINDACO DAMIANO TOMMASI 2022-10-16 ARTVERONA 2022. AL MUSEO DI STORIA NATURALE LE OPERE DI GAZZOLA E PETTI 2022-10-16 A VERONA, DOPO QUALCHE ANNO DI PAUSA, TORNA THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB 2022-10-16 Passione, natura e tradizione veneta, in “Amarnoce”… 2022-10-16 Presentati i risultati del progetto «REsilient LOgistics And Supply chain Design (ReLOAD): progettazione di una supply chain e di una logistica resiliente», realizzato dalla rete Rivelo. 2022-10-16 Il 26 ottobre, a cura di Fieragricola TECH, Veronafiere, incontro sul tema: “Le applicazioni fotovoltaiche, per le imprese agricole italiane”. 2022-10-13 INIZIATIVA ‘ANCH’IO FACCIO IL GIRO’. I PARTECIPANTI PREMIATI IN GRAN GUARDIA DAL SINDACO DAMIANO TOMMASI ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su