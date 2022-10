2022-10-19 LA FELTRINELLI DI VIA QUATTRO SPADE DIVENTA INTERNATIONAL BOOKSHOP 2022-10-19 CONTINUANO A CRESCERE LE MORTI BIANCHE IN VENETO 2022-10-19 Massimo Listri per il 100° Arena di Verona Opera festival… Mecenatismo artistico e fundraising in occasione del Festival Lirico 2023, nell’Anfiteatro veronese. 2022-10-19 Camera di Commercio, Verona. Attenzione!: bollettini ingannevoli, per il diritto annuo… Sempre più diffusi i tentativi di truffa alle imprese. Ecco come difendersi… 2022-10-19 Ser.i.t, Servizi per l’Igiene del Territorio, Cavaion, Verona, consegna alle scuole contenitori, per plastica – gialli – e, per carta – blu. 2022-10-19 Deserved award, to Frank and Karla Galindo, San Antonio, Texas, U.S.A., creators and curators of the St. Eligius Numismatists Brotherhood and admirers of Verona. 2022-10-19 Mele autunnali: buona qualità grazie alle piogge di agosto. Ok pezzature e grado zuccherino per Granny Smith, Morgan e Imperatore Dallago. 2022-10-19 In Piazza delle Erbe, Verona, il Leone di San Marco e la sua colonna “restaurati”. L’intervento a cura della Famiglia Benetti e di Rolex. 2022-10-19 Ottima, la conclusa Stagione lirica areniana 2022. Eventi live e TV e capienza piena. Attesa, dunque, per il 2023, che festeggerà la primissima di Aida, del veronese Giovanni Zenatello. 2022-10-18 AUMENTA LO SPRECO ALIMENTARE 2022-10-17 ALLA STAZIONE DI PORTA NUOVA IL TRENO DELLA SALUTE PER LA PREVENZIONE E LA SOLIDARIETA’ 2022-10-17 A NOVEMBRE LA NUOVA EDIZIONE DELLA RASSEGNA L’ALTRO TEATRO AL CAMPLOY CON PENNAC, CELESTINI, GUANCIALE E TANTI ALTRI GRANDI NOMI DI TEATRO E DANZA 2022-10-17 TERMINATO IL RESTAURO DELLA COLONNA DI SAN MARCO IN PIAZZA ERBE 2022-10-17 Meritato premio, a Frank e a Karla Galindo, San Antonio, Texas, U.S.A., creatori e curatori della St. Eligius Numismatists Brotherhood e ammiratori di Verona. 2022-10-17 Autonomi, più poveri dei dipendenti. Ufficio Studi di CGIA Mestre. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su