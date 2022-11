2022-11-01 DA UN AIUTO AL TELEFONO ROSA ! ACQUISTA I PAN D' ORO 2022-11-01 Associazione Famiglia Marchigiana, Verona. Conferenza, sugli attualissimi temi “energia” e “sostenibilità”. 2022-11-01 ANA -Associazione Nazionale Alpini - Un servizio obbligatorio al Paese…? Il servizio di leva fu sospeso, nel 2004. 2022-11-01 Coldiretti Verona: 72ª Giornata provinciale del “Ringraziamento”. Pesanti costi di produzione e siccità. Petizione contro il cibo sintetico… 2022-11-01 Melegatti Christmas Run Verona 2022, domenica 18 dicembre: Babbi Natale, in piazza Bra. L’invito più dolce e più allegro dell’anno, a correre o a camminare… 2022-11-01 Azienda Trasporti Verona: da mercoledì 2 novembre 2022, variazioni agli orari di linee urbane ed extraurbane. Partenze anticipate e frequenze ridotte, su linee urbane. 2022-11-01 Un’interessante poesia ricorda ed ringrazia gli “Alpini” – Gruppo di Verona – nel 150° Anniversario di costituzione delle Truppe Alpine (1873-2023). 2022-11-01 Amia, Verona. Un Centro di Riuso, in via Avesani, cui conferire materiali e oggetti ancora funzionanti. 2022-11-01 OTELLO IN SCENA AL TETRO VERDI DI TRIESTE 2022-10-30 MERCOLEDI' 2 NOVEMBRE CHIUSO UN TRATTO DELLA T4-T9 PER LAVORI DI BITUMATURA 2022-10-29 DA UN AIUTO AL TELEFONO ROSA ! ACQUISTA I PAN D' ORO 2022-10-29 È in uscita presso Scripta edizioni il volume "G. Racconto" di Daniela Cavallo, architetto da più di vent'anni, docente di Marketing Territoriale presso l'Università di Verona, specializzata in Storia dell'Arte. 2022-10-29 L’autunno caldo e siccitoso ritarda le semine del frumento. Il radicchio ha bisogno di acqua… Una segnalazione di Confagricoltura Verona… 2022-10-29 “Costruire sostenibile”: webinar formativo, per aziende e imprese edili, tenutosi online, il 27 ottobre 2022, sulla decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale. 2022-10-29 Movember: un novembre “con i baffi” per la salute maschile… Comunicato di Provincia di Verona. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su