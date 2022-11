Fieracavalli, da domani a Veronafiere quattro giornate di pura passione equestre



Inaugurazione alle 11.30 davanti al padiglione 12, con ingresso dalla porta Re Teodorico, su viale dell’Industria. Al taglio del nastro Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, e Luca Zaia, governatore della regione del Veneto.



Verona, 2 novembre 2022 – Con 2.375 cavalli di 60 razze, il mondo equestre è di nuovo protagonista da domani a Veronafiere. Dal 3 al 6 novembre torna infatti Fieracavalli, il salone di riferimento per il settore, alla sua 124ª edizione. Sono 12 i padiglioni da visitare per un totale di 128mila metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni.



“Insieme. Vicini.” è il claim di Fieracavalli 2022 che torna al suo format tradizionale, confermandosi appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori grazie alla capacità di coinvolgere tutti nel modo più̀ trasversale: imprese, esperti, atleti, amanti del turismo “slow” e famiglie. Questo perché Fieracavalli è l’unico evento in grado di valorizzare ogni aspetto della filiera equestre, un comparto che in Italia ha un impatto sul Pil di quasi 3 miliardi di euro, con 35mila lavoratori diretti e oltre 149mila allevamenti.



FIERACAVALLI 2022: GIOCHI, BATTESIMI DELLA SELLA, SPETTACOLI E VOLTEGGI PER UN DIVERTIMENTO FORMATO FAMIGLIA



Fieracavalli è un grande e poliedrico evento tutto da vivere, dove approdano tecnici, appassionati, ma anche solo curiosi che si avvicinano per la prima volta al mondo equestre. E proprio per neofiti più o meno giovani è pensato il palinsesto di eventi che popolano il giorno e la notte della manifestazione: aree ludico-didattiche, spettacoli, battesimi della sella e volteggi per un divertimento formato famiglia.



