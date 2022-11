2022-11-09 TERREMOTO, FORTE SCOSSA NELLE MARCHE AVVERTITA IN VENETO E IN TUTTA ITALIA 2022-11-08 DA UN AIUTO AL TELEFONO ROSA ! ACQUISTA I PAN D' ORO 2022-11-08 AMT3, NUOVO PRESIDENTE, CDA E OBIETTIVI: IN ARRIVO IL FILOBUS, ENTRO IL 2026 2022-11-08 GRANDE TEATRO. OGGI IL VIA CON ‘MINE VAGANTI’ 2022-11-08 IL QUARTIERE CHE VORREI. QUARTO INCONTRO IN CIRCOSCRIZIONE SESTA 2022-11-08 XX Fiera del Bollito, con la Péarà, ad Isola della Scala, Verona. Si terrà dal 10 al 27 novembre 2022. 2022-11-08 “Operazione fuori dagli schemi”. Lo scrittore Michael Sfaradi presenta il suo nuovo libro e incontra vertici e iscritti di Verona Domani. 2022-11-08 VINO: VINITALY E WINE SPECTATOR SVELANO LE 130 AZIENDE SELEZIONATE DI OPERAWINE 2023 PER LA VERNICE DI VINITALY IL 1° APRILE 2022-11-08 Arriva in Veneto il nuovo spettacolo teatrale di Marco Goldin 2022-11-06 DA UN AIUTO AL TELEFONO ROSA ! ACQUISTA I PAN D' ORO 2022-11-06 98ª Giornata mondiale del Risparmio 2022: 2022-11-06 Verona: verde e forestazione urbana: ottime idee e considerazioni degli assessori, Federico Benini e Tommaso Ferrari. Confagricoltura: 2022-11-06 Fieracavalli 2022: Nuovo successo! In 140.000, al grande mondo equestre di Veronafiere… 2022-11-06 Un’opera architettonica veronese, tutta innovazione e sostenibilità, è entrata, a Mendoza, Argentina, nella rosa degli 11 vincitori del contest internazionale del Turismo del Vino, Great Wine Capitals, Global Best Of Wine Tourism Awards: 2022-11-06 Adiconsum Verona: educazione finanziaria, nelle scuole. Incontri all’Istituto Statale di Chievo-Bassona, Verona. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su