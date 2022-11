2022-11-16 IX Festa della “Verza Moretta”, per tre fine-settimana, a Veronella, Verona. La aprirà, il 18 novembre 2022, un convegno sulla “Biodiversità e sui cambiamenti climatici”. Il 25 novembre, apertura della XII Fiera agricola. 2022-11-16 Agricoltura e silvicoltura venete: integrazione finanziaria bandi, per contenere l’infestazione da “bostrico”. Assessore regionale Caner: “5,5 milioni, per interventi nelle foreste regionali”. 2022-11-16 Erasmus+ fa tappa in Amia. Una delegazione di dirigenti ed insegnanti dalla Turchia e dalla Romania in visita presso le strutture di via Avesani. 2022-11-16 Premio Callas - Voci emergenti 2022 - a Polina Tolokonnikova 2022-11-16 In Cocktail Party, a Verona, la nova supercar ibrida Artura McLaren. L’evento ha avuto luogo nel meraviglioso Palazzo Guerrieri-Rizzardi, corso Porta Palio, Verona. 2022-11-16 “Costruire intorno ad un pensiero” è il titolo dell’incontro-assemblea pubblica di Confindustria, Verona. Giovedì 17 novembre alle ore 16.30 presso Veronafiere. 2022-11-16 Due Torri Hotel e Librerie Feltrinelli, Verona, hanno presentano il libro-storia di un viaggio e di una rinascita, di Mariangela Rossi, dal titolo: “L’abbraccio di Kiev. Lettera ad una bambina rinata”. 2022-11-15 DA UN AIUTO AL TELEFONO ROSA ! ACQUISTA I PAN D' ORO 2022-11-15 PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE. GIORNATA DI CONFRONTO IN GRAN GUARDIA 2022-11-15 LAVORI SU STRADE, MARCIAPIEDI E CORTILI DI NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA 2022-11-15 EMERGENZA FREDDO. PRONTI 266 POSTI LETTO PER L’ACCOGLIENZA INVERNALE. COMUNE ATTIVO DAL 28 NOVEMBRE 2022-11-15 DISNEY 100 – THE CONCERT: A VERONA UNICA TAPPA ITALIANA 2022-11-14 XIV edizione della “Fèsta de la vérza michelìina”, a San Michele Extra, Verona. Saranno proposti anche “altri pródóti de la nostra tèra”…! 2022-11-14 Concamarise, Verona: Confraternita dei Nostalgici del Tabàr di Sant’Antonio Abate: attività intensa, promozione del territorio e delle tradizioni, attenzione all’agricoltura e alla cultura… 2022-11-14 Fieragricola – la 115ª edizione di Fieragricola è prevista per i giorni 31 gennaio - 3 febbraio 2024 : la guerra rallenta produzione e logistica, gli acquisti di trattori si volgono all’usato. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su