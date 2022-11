XXXI Job&orienta 2022, Salone nazionale dell’Orientamento, della Scuola, della Formazione e del Lavoro, in Fiera, a Verona, da giovedì 24 a sabato 26 novembre.



“A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere, in un mondo che cambia” è il titolo della 31esima edizione di JOB&Orienta, presso Veronafiere, da giovedì 24 a sabato 26 novembre 2022. Su uno sfondo di cambiamenti repentini, pesanti, accompagnati, da grandi, anche terribili, fatti e da globali incertezze, i tre verbi, di cui sopra, faranno da filo rosso agli eventi del Salone, facendoci comprendere l’alto compito, cui siamo chiamati, ossia, consentire a tutti pari opportunità di formazione e di occupazione, garantire coesione sociale, fare crescere le competenze fondamentali, al realizzarsi delle transizioni ecologica e digitale, transizioni strategiche, per la competitività delle imprese e per la tenuta del sistema economico, oltre che per il futuro del pianeta, che ci chiede d’essere rispettato. Il Salone nazionale dell’Orientamento, della Scuola, della Formazione e del Lavoro, che da più di trent’anni, racconta, evidenziandoli, tali quattro elementi, in continua mutazione, è promosso da Veronafiere e da Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il patrocinio del Comune di Verona e della Provincia di Verona e con la mediapartnership di Rai Cultura e Rai Scuola. Più di 400 le realtà presenti nella rassegna espositiva, oltre 400 relatori, nei 150 appuntamenti culturali previsti, tra convegni e dibattiti, seminari formativi e workshop tematici, nonché circa 400 le animazioni e i laboratori, coinvolgeranno e sensibilizzeranno i visitatori, su progresso ed innovazione, nel mondo dell’istruzione, della formazione, assolutamente necessaria, e del lavoro. Vi saranno occasioni di confronto e d’aggiornamento, per gli operatori, sui temi chiave dell‘istruzione e della didattica, come pure sulle traiettorie di continua evoluzione, appunto, del lavoro. Studenti, famiglie e giovani riceveranno idee e strumenti utili, per orientarsi, di fronte alla pluralità di proposte e di percorsi formativi, come agli scenari occupazionali, in costante mutamento, ma con esigenze, sempre più particolari. Integrerà le proposte in presenza, in fiera, un’ecosistema digitale interattivo, fruibile, attraverso il portale www.joborienta.net. Un Job&Orienta, dunque, da visitare, nei particolari, numerosi essendo, in esso, i settori rappresentati, da scegliere, da studiare e da consultare.

Pierantonio Braggio