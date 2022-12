2022-12-04 XXLIIIª edizione del “Premio S. Eufemia, per la Promozione e la Difesa della Dignità Umana”. 2022-12-04 “Perpetuo”, il filo d’oro, che sostiene la onlus ‘Continuando a crescere’, che dà aiuto a bimbi e ragazzi, con disabilità. 2022-12-04 Gli zattieri del Piave sono patrimonio culturale immateriale dell’umanita’, secondo l’Unesco. Zaia: “C’e’ un motivo, se un vecchio detto recita che la nostra Venezia poggia su un Cadore rovesciato” 2022-12-04 Veneto: nel 2023, avremo oltre 2 mila disoccupati in piu’. 2022-12-04 “Tributo al territorio veronese con il progetto “Scenic by nature”, scenografico per Natura. Vino e marmo di Negrar: due eccellenze, insieme. 2022-12-04 Informazione e prevenzione contro “L’invisibile violenza finanziaria” 2022-12-04 IL PROPELLER CLUB DI VERONA DEVOLVE IL PRIMO CONTRIBUTO ALLA ITS LAST ACADEMY PER SUPPORTARE I GIOVANI MERITEVOLI 2022-12-04 Nuova iniziativa alimentare: l’Olio d’Oliva spiegato ai bambini nelle scuole e in ospedale. 2022-12-04 A Salizzole, nella pianura Veronese, o Terra dei Dogi, all'interno di Piazza del Castello scaligero, grande, tradizionale festa di Santa Lucia. 2022-12-01 UNESCO DICE SI’, IL TOCATI’ ENTRA NEL REGISTRO DELLE BUONE PRATICHE DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE 2022-12-01 ASSESSORA ALLA LEGALITA’ ZIVELONGHI ELETTA NEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DI AVVISO PUBBLICO. OGGI A BOLOGNA L’ASSEMBLEA NAZIONALE 2022-12-01 RIMOSSI I DUE CARTELLONI IMPATTANTI AL SAVAL 2022-12-01 PESCA, CONTE (LEGA): SULLE VONGOLE NUOVA VITTORIA IN EUROPA, SALVA LA DEROGA PER ALTRI TRE ANNI 2022-12-01 VIOLENZA DI GENERE: LA NARRAZIONE DI UN FENOMENO DI ORIGINE CULTURALE 2022-11-30 SIAMO NATI PER CAMMINARE 2022. IN GRAN GUARDIA LE PREMIAZIONI DELLE CLASSI VINCITRICI ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su