Intel.



Il Consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, che a novembre ha presentato una risoluzione in Consiglio, sollecita la Regione a prenderla in esame alla ripresa dei lavori e a votarla: "Il 2025 è la data del possibile insediamento di Intel a Vigasio, nel Veronese. Una sfida che non va persa, perché stiamo parlando di un investimento di diversi miliardi di una multinazionale, con un beneficio grande per tutto l’indotto. E, lo dico da Consigliere regionale che conosce bene il territorio veronese, Vigasio è pronta, è il sito perfetto perché strategico sulla via del Brennero, dove Intel ha altri interessi”.

Tuttavia, dice Bozza, "è necessario che in Veneto tutto il Consiglio e in particolare la maggioranza che sostiene Zaia dia un segnale politico, pertanto chiedo di fare presto a mettere ai voti la risoluzione. Zaia va sostenuto in questa battaglia e non può essere lasciato solo o fare da solo, in particolare noi veronesi possiamo contribuire a dare forza politica al progetto per l'insediamento di Intel a Vigasio". Bozza conclude: "Che adesso il dossier sia passato in mano direttamente alla Premier Meloni va bene, ma attenzione, la Regione Veneto non può esserne esclusa e perdere il controllo politico della vicenda, soprattutto se la Regione che compete con noi è il Piemonte, che può contare su autorevoli esponenti di Governo”.