XV Motor Bike Expo - 2023 - a Verona. 700 espositori, in 7 capannoni, su 100.000 mq di superficie.



Motor Bike Expo è la fiera dei motociclisti e dei ciclisti: la più grande al mondo, di autentico respiro internazionale, nel suo settore, è dedicata alla passione ed alla personalizzazione della moto, che coinvolge tutti i comparti: dallo street al racing, dall’offroad all’adventouring! In occasione di MBE si raduneranno a Verona oltre 170.000 visitatori, tecnici e sportivi, e 700 espositori, da ben 35 Paesi, in 100.000 mq di esposizione. Organizzata da Veronafiere, compie 15 gloriosi anni e avrà luogo nei giorni 27-29 febbraio 2023, come galassia della moto e della bici, emozionando, divertendo e creando economia. Il grande Salone dei Motociclisti animerà il Quartiere Fiera e Verona stessa, per due giorni, non solo con esposizioni e visite, ma, pure, con oltre 130 eventi studiatissimi e già programmati, per aggiungere cultura al vedere, all’ammirare…, in un ambiente accogliente, atto a vivere tutto, quanto riguarda il grande mondo della moto, reso attraente da una grande area, dedicata ad accessori e ad abbigliamento, con relative novità. Spiegare, nel dettaglio, che tipo di manifestazione sia il NBE è, dunque, impresa ardua, er riduttivo, definirla una “semplice “ fiera: è un vento di costume, di tendenza, in cui i motociclisti si trovano, per osservare e valutare le novità, per parlare di motori, di viaggi, di gare, per rinnovare il proprio look e quello della propria moto; oltre il 33% degli espositori di MBE è rappresentato, infatti, da produttori e distributori di accessori e di abbigliamento. Francesco Agnoletto, creatore e CEO di Motor Bike Expo: “Fin o dall’inizio, abbiamo voluto dare forma ad una fiera, in cui il motociclista potesse avere una rapporto diretto, con le aziende produttrici. Il Motor Bike Expo 2023 non mancherà questo obiettivo, consentendo, a chi usa la moto, di confrontarsi con gli espositori , di scegliere i prodotti da acquistare, di programmare viaggi e vacanze. Chi, vorrà, potrà venire in fiera ed incontrare e conoscere piloti e altri protagonisti dello sport, come lo straordinario Marco Lucchinelli. I giovani, ovvero, i ragazzi, appartenenti alla Generazione Z, nati fra il 1995 e il 2012, troveranno un’area, con l’esposizione di moto a loro dedicate: i 50 ed i 125. In un altro spazio dedicato, troveranno posto Vespe, Lambrette e ciclomotori, d’epoca ed attuali, personalizzati: un “paradiso dei garagisti”. E, all’esterno, spettacoli non stop”…

Pierantonio Braggio