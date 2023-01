L’antica Fiera Agricola di San Biagio – la 744ª – a Bovolone. Si svolgerà dal 3 al 12 febbraio 2023.



La 744ª Fiera Agricola di San Biagio, in programma a Bovolone dal 3 al 12 febbraio, è stata annunciata dal sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani, dal presidente della Pro Loco, Arnaldo Bissoli, e da altri Rappresentanti della stessa Associazione e dell’Amministrazione comunale, nonché dal giornalista Stefano Cantiero. Diverse le novità della storica kermesse, dedicata all’agricoltura e alle aziende del settore, prima fra tutte, la durata, che passa, dai tradizionali quattro giorni, a ben dieci giorni, coprendo due interi fine settimana, e coinvolgimento delle eccellenze del territorio, con rassegna “Prosit”, ossia, degustazione di diversi vini scaligeri, degustazione che si terrà nei giorni 4, 5, 7, 11 e 12 febbraio, in piazzale Aldo Moro. Due incontri, il giovedì 2 febbraio, all’auditorium comunale, precederanno l’inaugurazione: il primo, formativo, dedicato alla Polizia locale, il secondo, verterà sul Distretto del Mobile veronese. Venerdì 3, apriranno i padiglioni e l’area ristorante, che ospiterà, ogni sera, cene a tema. con prodotti tipici del territorio, mentre, il sabato alle 11, dopo la parata dei trattori antichi, accompagnata per le vie del centro, dal corpo bandistico, in piazzale Aldo Moro, si inaugurerà la manifestazione. Nella stessa giornata, alle 15, il primo degli eventi, condotti da Stefano Cantiero “Show del Gusto”, dedicati agli artigiani dei sapori locali. Altra novità di questa edizione sarà lo spazio, in zona fiera, dedicato ai giovani all’interno del Palaeventi, con discoteca e appuntamenti musicali. Non mancherà la Fattoria in Fiera, nel padiglione Family & Kids, area, in cui, si terranno iniziative e attività rivolte ad adulti e bambini per condividere, attraverso il gioco e il divertimento, le tradizioni di un tempo. Fulcro della manifestazione saranno gli stand destinati a prodotti, mezzi e servizi per l’agricoltura. I temi salienti della Fiera verranno, infine, approfonditi in diversi incontri informativi, su apicultura, cultura dell’agroalimentare, nel mondo, applicazione della riforma della Pac, sovranità alimentare ed energetica, ambiente e sostenibilità. La Fiera Agricola di San Biagio è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Bovolone. Settecentoquarantré anni di tradizione e di storia, quindi, strettamente legati al primissimo lavoro umano organizzato. Anni, secoli, che Comune e Pro Loco fanno bene a fare rivivere, a fare conoscere, perché c’è grande bisogno di “agricoltura”, di sapere, come la stessa si basi, su grade passione, e su sacrificio, per la terra, e come tale lavoro, sia il più importante fra le attività umane, perché, come diceva il dott. agr. Paolo Ugo Braggio, “l’agricoltura è vita”! E non dimentichiamo San Biagio – originario di Sebaste – circa avanzato 200-300 d.C. – Armenia, Santo patrono di Bovolone.

Pierantonio Braggio