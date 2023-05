2023-05-26 Aeroporto Verona: al via il nuovo volo Verona Berlino firmato Volotea 2023-05-26 POLITICA, CONTE (LEGA): “ AUTONOMIA AVANTI TUTTA, REPORT ANONIMI NON FERMERANNO UNA RIFORMA EPOCALE“ 2023-05-26 A Verona, Carlo Petrini e Gaël Giraud, autori del libro: ”Il gusto di cambiare. La transizione ecologica, come via per la felicità”. 2023-05-26 Conversazioni su: ”I luoghi umani della città, abitare il futuro di ieri è oggi“. 2023-05-26 CGIA Mestre: Il Fisco stana gli evasori: nel 2022 recuperati 20 miliardi . Uno sguardo anche alla situazione in Veneto. 2023-05-26 Il 25 maggio 2023, Cantina Valpolicella Negrar festeggerà gli studenti della IX edizione de “La Scuola nel Vigneto”. 2023-05-26 Dedicato al grande Alessandro Manzoni, un francobollo di Poste Italiane, a ricordo del 150° anniversario della morte. 2023-05-25 Conferenza, a Verona, dal titolo: “La straordinaria vita del medico italiano Carlo Urbani (1956-2003), che, venti anni fa, salvò il mondo”. 2023-05-25 III edizione di The Photo Show. I finalisti del Talent fotografico nazionale 2023 si sono sfidati, per tre giorni, alla Scuola Edile di Verona. I dieci anni di Nshot Academy. 2023-05-25 LXV Sagra dei Bìsi – o piselli – ufficialmente presentata a Colognola ai Colli. 2023-05-25 Car fluff a Sorgà, Verona? La Provincia, pronta a intervenire in giudizio. 2023-05-25 Sul tema: “Contrasto alle mafie, nei principali settori a rischio”, l’incontro, lunedì 22 maggio, presso il Gabanel Bike Hostel, località Gabanel, Bussolengo, Verona. 2023-05-25 Il Rotary Club Verona e l’ambiente: il 20 maggio, è stata raccolta la plastica abbandonata, sulle rive dell'Adige. 2023-05-25 Con il tema:"Impresa 2040, nuove frontiere, per l’azienda e per la persona”- martedì 23 maggio, torna il Cenacolo dell’Impresa. Seguiranno altri due appuntamenti. 2023-05-25 Forte Gisella, Verona, osservatorio a cielo aperto… Sette serate, con l’astrofilo Andrea Vanoni, per osservare pianeti e costellazioni. “ … “A riveder le stelle”… ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su