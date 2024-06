Bus di ATV: dal 10 giugno prossimo, orario estivo. Nuova rete dei servizi serali e ampliata operatività del bus, a chiamata, “Scipione”. Confermati, per 2024 i collegamenti “balneari”, per il Garda e l’entroterra.



Dal prossimo lunedì 10 giugno, orario estivo dei bus urbani ed extraurbani di ATV. Nei prossimi mesi estivi, sostanziale riconferma del servizio dello scorso anno, circa la rete dei collegamenti in città e provincia. Da lunedì, opereranno anche tutti i servizi di trasporto stagionali turistici, per i visitatori, che tornano a frequentare spiagge, montagne e centri storici del nostro territorio. Il trasporto pubblico si presenta, dunque, a pieno regime, con attenzione all’utenza di tipo vacanziero e ai pendolari, che fanno la spola casa-lavoro, e con alcune importanti novità, come conferma il presidente, Massimo Bettarello: “Pur tra difficoltà non indifferenti, dovute soprattutto al perdurare della carenza di personale di guida, in questo primo scorcio del 2024 siamo riusciti a coprire interamente il servizio programmato, scongiurando i disagi per l’utenza che si erano verificati alla fine del 2023. Questo grazie sia ai subaffidamenti di un certo numero di corse, che agli innesti dei primi conducenti formatisi grazie ai corsi IFTS da noi promossi. Contiamo di fare altrettanto anche con l’imminente servizio estivo, riproponendo tutta la rete del 2023 ed introducendo anche alcuni miglioramenti puntuali, per venire incontro alle richieste dei Comuni, in accordo con l’Ente di Governo. Ma la novità più importante – sottolinea Bettarello - riguarda il servizio serale di Verona, completamente ridisegnato con l’introduzione delle linee 80 a configurare una rete più compatta e corse più frequenti tra il centro e i principali quartieri, rete integrata dal bus a chiamata Scipione a coprire le aree più esterne del territorio comunale. Confermiamo quindi tutto l’impegno per mettere in campo un’offerta di servizi estivi ai massimi livelli”.Servizio urbano di Verona - Per quanto riguarda la rete urbana di Verona, va ricordato che in una prima fase dell’esercizio estivo, e precisamente fino al 30 giugno, sarà mantenuta la frequenza "invernale" delle linee (escluse ovviamente le corse scolastiche), con orario differenziato nei giorni tra lunedì-venerdì e sabato e l’intensificazione del trasporto, nelle ore di punta. Un maggiore livello di servizio quindi, motivato anche dall’opportunità di offrire una valida alternativa al mezzo privato in questo periodo caratterizzato ancora dalla presenza di numerosi cantieri aperti, contribuendo così al decongestionamento della viabilità. Dal 1 luglio, entrerà in vigore il servizio estivo feriale nella sua struttura classica, da lunedì a sabato. Nuova rete linee serali “80” + Scipione – Come anticipato, dal 10 giugno sarà operativo il nuovo servizio serale, che vede l’istituzione delle nuove linee “80” con questi percorsi e frequenze: – linee 80-81 Stazione Porta Nuova – Piazza Bra’ – Porta Vescovo: ogni 20 minuti; Ø Linee 82-83-84 Stazione Porta Nuova – Castelvecchio – Ospedale Maggiore: ogni 20 minuti; Ø Linea 80 San Michele – Zona Stadio: ogni 40 minuti; Ø Linea 81 Borgo Santa Croce – Stazione – Zona Stadio: ogni 40 minuti; Ø Linea 82 Adigeo - Ospedale Maggiore: corse ad orario; Ø Linea 83 Policlinico – Ospedale Maggiore: ogni 40 minuti; Ø Linea 84 Santa Lucia – Ospedale Maggiore: ogni 40 minuti; Ø Linea 85 Porta Vescovo – Ospedale Maggiore – Torricelle: ogni 40 minuti fino alle 2.00. “Il servizio – sottolinea il direttore generale di ATV, Stefano Zaninelli – è stato completamente riprogettato, armonizzando la rete delle linee a frequenza con il servizio di Scipione, che raggiunge ora la sua completa estensione prevista dal progetto, andando a coprire tutti i quartieri più esterni. Pertanto il nuovo sistema del servizio serale sarà composto dalla rete delle linee 80 - con frequenza di 20 minuti nei tratti centrali, cioè sulle direttrici Porta Vescovo-Stazione e Ospedale Maggiore-Stazione, e di 40 minuti nei tratti più periferici – e da Scipione, disponibile da lunedì anche nei quartieri di San Massimo, Chievo, Borgo Roma, San Michele, Porto San Pancrazio e nelle frazioni di Quinto, Marzana, Parona, San Massimo, Borgo Roma, Sacra Famiglia, Cadidavid”. Il servizio a prenotazione di Scipione è organizzato all’interno delle 4 zone della Città: Nord, Sud, Est, Ovest. Gli utilizzatori del bus a chiamata, prenotando la propria corsa dall’app, potranno spostarsi (con una sola corsa) all’interno della stessa zona o da questa potranno raggiungere le aree del centro città individuate come comuni a più servizi Scipione. Per muoversi, tra quartieri situati in punti opposti della città, si potrà utilizzare in modo integrato Scipione e la rete delle linee a frequenza. “Voglio evidenziare – continua il direttore di ATV – anche la novità dell’istituzione della linea 85, sollecitata dall’Amministrazione Comunale: per la prima volta viene attivato un collegamento notturno tra l’area di Porta Vescovo, quella di Borgo Trento e le Torricelle operativo fino alle 2 di notte. Offriamo così l’opportunità ai frequentatori dei locali nella zona della “movida” scaligera di spostarsi con i mezzi pubblici, a tutto vantaggio della sicurezza sulle strade. Ad analoga esigenza risponde l’istituzione della linea 82 mirata a servire il polo attrattivo di Adigeo, con due corse fino all’orario di chiusura per dare modo di rientrare in bus a quanti vi lavorano ed ai frequentatori dei locali”.Da evidenziare, ancora per la rete urbana di Verona, che in vista della stagione turistica e delle numerose comitive in arrivo con i pullman al park Centro, da lunedì sarà riattivata anche la linea 77, la navetta che fa la spola tra il parcheggio e piazza Bra’. Rete extraurbana/Lago di Garda, confermati tutti i servizi – Per quanto riguarda la rete estiva extraurbana, viene confermata anche per il 2024 l’intera struttura dei servizi bus nel bacino del Benaco, che prevede la copertura capillare di tutta la litoranea veronese del Benaco da Riva del Garda fino a San Benedetto di Lugana, tutti i giorni - festivi compresi – con servizi operativi fino all’una di notte. In particolare, corse ogni ora sono attive da Riva a Malcesine (con la linea 484) e ogni mezz’ora nel tratto compreso tra Malcesine e Peschiera (con le linee 164, 483 e 484) che coprono tutte le località della sponda veronese, Gardaland compresa. Inoltre sono previste due corse ogni ora tra Garda e Verona (piazza Bra’) e viceversa. Tale collegamento viene effettuato grazie a una corsa ogni ora sul percorso Garda-Lazise-Peschiera-Verona con la linea 164 e una corsa ogni ora sul percorso Garda-Lazise-Verona, dove è attivo il servizio “rapido” (linea 185 con fermate solo a Verona, Lazise, Cisano, Bardolino, Garda), e uno locale (linea 163) che copre tutte le fermate lungo il tragitto. Sempre molto apprezzato è il collegamento tra l’Aeroporto Catullo ed il Lago di Garda, effettuato dalla linea 482 che transita anche Villafranca e Valeggio mettendo così in contatto con il Benaco anche l’importante bacino Villafranchese. Altra area turistica di grande richiamo è quella del Monte Baldo, sui due versanti di San Zeno-Prada e Ferrara-Spiazzi, entrambi ben collegati dai bus Atv. La linea 470 in particolare, partendo da Garda e Costermano, permette di raggiungere le località di San Zeno, Lumini e Prada con 6 corse al giorno, tutte dotate del carrello portabiciclette del servizio BusWalk&Bike. Tutte le corse della 470 arrivano fino a Prada, così da consentire agli escursionisti di raggiungere in bus la stazione di partenza della seggiovia Prada-Costabella, e da qui salire ai rinomati rifugi del Monte Baldo. Sull’altro versante del Baldo, la meta frequentatissima del Santuario di Madonna della Corona sarà sempre raggiungibile da Garda grazie alla linea 476. A Spiazzi, il bus navetta collega il Santuario ogni 15’ nei giorni festivi e ogni 30’ nei giorni feriali. Confermata anche per l’estate 2024 la “storica” linea turistica Lago di Garda – Venezia, con partenze nei giorni di martedì e giovedì. E viene riproposto naturalmente anche il servizio post-Opera Arena di Verona-Lago di Garda, in partenza da piazza Bra’ mezz’ora dopo il termine dello spettacolo che, grazie alla collaborazione con Federalberghi Garda Veneto, permette agli spettatori dell’Arena di ritornare comodamente alle località di soggiorno comprese tra Peschiera a Malcesine. Info alle fermate con qr code – Informazioni sugli orari alle paline di fermata sempre aggiornate. Su tutte le 1026 paline di fermata urbane e le 3868 fermate extraurbane è ora applicato uno sticker adesivo con uno specifico QR code che, inquadrato con qualsiasi smartphone, permette di visualizzare il dettaglio degli orari di ogni linea in transito dalla fermata interessata. In alternativa, sempre inquadrando il QR Code, all’utente viene proposto di accedere all’app Ticket Bus Verona, da cui potrà anche acquistare il biglietto. Il nuovo sistema permette così di consultare gli orari, sempre aggiornati, anche alle fermate più remote della rete. Sul sito web i nuovi orari – I nuovi orari estivi sono già consultabili sul sito www.atv.verona.it e per chi vuole avere sempre sottomano orari e news del servizio di ATV, ricordiamo che può contare sull’app Ticket Bus Verona per consultare tutte le informazioni sul trasporto urbano ed extraurbano e comprare il biglietto anche da smartphone e tablet. David Di Michele, vicepresidente della Provincia di Verona: “Da parte della Provincia, c’è pieno consenso e supporto su tutte le iniziative che si cercherà di mettere in piedi con ATV e il Comune di Verona. Nonostante tutte le difficoltà derivate dalla pandemia e le recenti problematiche legate alla carenza di personale di guida, siamo sempre riusciti a operare dei servizi di trasporto importanti, cercando di mantenere la rete delle linee sul territorio all’altezza delle esigenze della cittadinanza”. Tommaso Ferrari, Assessore ai Trasporti del Comune di Verona: “L’amministrazione comunale crede molto nel trasporto pubblico, soprattutto nel rafforzamento delle corsie preferenziali, dei servizi navetta e, come in questo caso, dei servizi serali, che devono entrare a nostro avviso nelle abitudini dei veronesi. L’unione dei due servizi serali, ovvero quello di Scipione, il bus a prenotazione e le nuove linee all’interno della città, potrà sicuramente attrarre nuova utenza. Sottolineo che la nuova linea serale 85 permetterà il raggiungimento della zona delle Torricelle, oggetto di una vita notturna vibrante, fino alle 2 di notte. Il rafforzamento del servizio serale permette di avere un’alternativa sicura all’auto privata, e ci consente di portare avanti un rapporto con il trasporto pubblico locale sempre più sinergico”. Giuseppe Mazza, presidente di AMT3: ”Mi permetto di portare l’attenzione sul servizio navetta 77, che dal 10 giugno verrà ripristinato, tra il Park Centro e Piazza Bra, a servizio delle guide turistiche e dei turisti – fornendo un collegamento comodo e veloce con il centro. Inoltre, come abitante della Valdonega, prima che come presidente di AMT3, il fatto di poter realizzare un servizio fino alle 2 di notte, che vada a prendere i ragazzi che vanno a fare movida, nei locali delle Torricelle ritengono sia utile e necessario”. Mattia Boschelli, direttore di Federalberghi Garda Veneto: ”La collaborazione con ATV per la realizzazione del servizio “Opera Bus Service” è partita già da 10 anni, e si è rafforzata negli ultimi tempi. È importantissimo comunicare ai nostri ospiti e anche all’estero tutto quello che facciamo, per portare il messaggio dell’Opera Bus Service anche al turismo straniero e far comprendere quali siano gli sforzi, che portiamo avanti. Sempre sul Lago di Garda segnalo anche l’importanza del servizio bike, che dal Garda porta i turisti a San Zeno e Prada, permettendo di caricare la propria bicicletta sull’autobus ed allargando così la possibilità di esplorare e godere del territorio”. ATV, un’Azienda molto attiva, all’altezza delle esigenze d’una Verona, sempre più in moto, e pronta a recepire ogni necessità cittadina, in fatto di rapida e puntuale mobilità, contribuendo, fortemente, al tempo, ad evitare, in modo sostanziale, intasamenti ed inquinamento.

Pierantonio Braggio