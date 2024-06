Il convegno, sul tema “La sostenibilità nelle utilities: gli indicatori ESG, come opportunità strategica”, tenutosi, a cura di Confservizi Veneto - Friuli Venezia Giulia e AGSM AIM, Verona.



Un convegno strettamente tecnico e molto costruttivo, organizzato da Confservizi Veneto - Friuli Venezia Giulia e da Agsm Aim Verona, si è positivamente tenuto, presso la sede veronese di Agsm Aim, il 27 giugno scorso, sul tema: “La sostenibilità nelle utilities: gli indicatori ESG, come opportunità strategica”. Va premesso che “utilities”, significa aziende pubbliche, fornitrici di servizi, quali, per esempio, corrente elettrica, acqua, gas ed altro, e che ESG è acronimo, per ambiente, sociale e norme di buon governo aziendale, e, nel caso attuale, dell’amministrazione delle aziende di servizi sopra citate. Sempre nel caso, in tema, ESG è visto anche, come parere, rating, sull’andamento delle aziende, di cui il convegno si è occupato, in fatto di sostenibilità. Non essendo possibile, esporre, in breve, quanto, durante l’importante incontro, è stato, dettagliatamente esposto, segnaliamo, anzitutto, che Confservizi Veneto è “Associazione, che coordina e promuove lo sviluppo delle imprese di gestione dei servizi ‘locali’ e favorisce lo scambio di conoscenze e di esperienze, realizza studi, elabora proposte di legge regionali, provvedimenti amministrativi, dati economici e statistici e collabora con le altre Associazioni regionali”, tenendo presente che tale Conservizi “riunisce le imprese di gestione di servizi di proprietà di Enti locali ed a capitale pubblico-privato”… In tale quadro, sono stati trattati e relazionati i seguenti argomenti: La via della sostenibilità di AGSM AIM – dott. Andrea Andreoli, Risk Management & ESG – AGSM AIM SpA; Il percorso di responsabilità sociale di ATV - Azienda Trasporti Verona – dott. Stefano Vallani, ATV Verona; Le Comunità energetiche, per lo sviluppo dei territori – dott.ssa Alessandra Montanelli, SINLOC - Sistema Iniziative Locali SpA; La finanza a supporto della transizione energetica – dott. Ludovico Cocco – SINLOC MC srl: La valutazione d’impatto del percorso di transizione – dott. Martino Panighel, SINLOC; Il bilancio di sostenibilità e gli indicatori ESG – dott. Andrea Onori, A.D. Sostenibilitàlia Società Benefit STP srl. Quindi, tavola rotonda, con le relazioni di: ing. Roberto Gasparetto, AcegasApsAmga SpA; dott. Narco Devetta, Sogesca srl; dott. Silvio Peroni, Acque Veronesi scarl; dott. Giovanni Franco, Sogesca srl; avv. Francesco Piron, Studio CBA Lex. Temi, dunque, importantissimi ed attualissimi, che richiedono massima attenzione ed impegno, per la realizzazione pratica della più completa “sostenibilità”, nella corretta gestione aziendale. Per ulteriori info: www.confservizivenetofvg.net e www.agsmaim.it.

Pierantonio Braggio