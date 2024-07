TORNA “STREET WINE GARDA” TRE GIORNI DI DEGUSTAZIONI ED EVENTI SUL LUNGOLAGO



‘Street Wine Garda’ torna sul lungolago Regina Adelaide. Dal 6 all’8 luglio, Garda diventerà destinazione del buon bere e meta dei wine lovers. il Comune-perla del Benaco si trasformerà in una grande cantina a cielo aperto con la settima edizione del festival estivo dei vini e dei sapori della tradizione. Ogni giorno dalle 18 alle 23, a passeggio con l’iconico kit degustazione, accompagnati da pianoforte, violini e dj.



L'iniziativa, patrocinata da Regione Veneto e Comune di Garda, sostenitore dell’iniziativa, è realizzata da Associazione Hostaria Verona in collaborazione con il Consorzio Garda DOC e Consorzio Vini Mantovani, con il sostegno di Rastal, Vip Energy, Forno Bonomi e Baur Lederwaren.







É partito il conto alla rovescia. Street Wine Garda, percorso di degustazioni, elegante e vivace con vista lago, si prepara a portare i profumi e i sapori delle eccellenze enoiche del territorio a Garda. Oltre 150 le etichette in degustazione, tra cantine e consorzi di Tutela provenienti da Veneto e Lombardia, con spazi dedicati ad assaggi di tipicità e percorsi musicali ad accesso libero. Un’esperienza enogastronomica e culturale completa, con un’accurata selezione di produzioni vitivinicole, all’insegna del bere consapevole e dello stare insieme in un’atmosfera rilassata e conviviale.



Street Wine Garda è anche luogo di racconto dove i vignaioli incontrano i turisti e dove i wine lovers possono immergersi in un walk around tasting nelle diverse aree di produzione vinicole del Veneto e dintorni. Dalle colline della Valpolicella a quelle del Soave, passando per i vigneti dei



Varietali del Garda e del Valdobbiadene Asolo e Collio, per poi assaporare i profumi del lago attraverso suggestioni enogastronomiche.



Street Wine Garda offre anche una sfiziosa vetrina per lo street-food con la porchetta di Ariccia e arrosticini di Amatrice e dintorni, i prodotti tipici dell’Alto Adige preparati da Gusto&Arte; il risotto all’isolana di Risotto Mania. A disposizione del pubblico anche comodi tavolini mangia-in-piedi.



Street Wine Garda si esprime attraverso proposte musicali acustiche aperte al pubblico. Tutte e tre le serate prevedono un programma musicale raffinato: sabato 6 ad allietare i brindisi in piazza ci sarà Sole al piano e alla voce, domenica 7 luglio violini e dj night con il gruppo Note dal Vivo; chiuderà lunedì 8 luglio Palmas, Featuring Zampe.



Al pubblico di Street Wine Garda verrà fornita una mappa in cui sono segnalate tutte le cantine partecipanti all’evento. Presso la cassa situata al centro della piazza, sarà possibile acquistare il biglietto di degustazione, con il quale vengono forniti i token (8 token al prezzo di 15€) e il bicchiere da usare per gli assaggi agli stand, all’interno di una comoda tasca. I partecipanti potranno muoversi liberamente all’interno della manifestazione, godendo di tutte le attività organizzate. L’accesso al percorso è libero e gratuito, gli assaggi dei vini a pagamento.



L’elenco delle cantine che prenderanno parte all’edizione 2024 di Street Wine Garda:



Bendazzoli (Verona), Cantina Gorzoni (Mantova), Cantina Quistello (Mantova), Cantine Virgili (Mantova), Cantine Vitevis (Gambellara – VI), Casetta Fornel (Verona), Castrini Lugana (Pozzolengo – BS), Consorzio Garda DOC (Verona), Consorzio Vini Mantovani (Mantova), Corte Mamaor (Verona), Corte Marconi (Verona), Cottini Marco (Verona), Ferro13 (Verona), Il Pignetto (Verona), Madinelli vini (Verona), Redalmo (Verona).