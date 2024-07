2024-07-22 La Camera di Commercio di Verona ha il suo nuovo segretario generale: Michelangelo Dalla Riva. 2024-07-22 Confimi Apindustria Verona. Ordinativi in calo, ma, ricerca di nuove figure specializzate. L’indagine del Centro Studi della Manifattura italiana trova conferme, nel Veronese 2024-07-21 Anche nel 2024, assieme a Lombardia ed Emilia Romagna, il Veneto trainerà il Paese. Uno studio di CGIA MESTRE. 2024-07-19 Vino, Consorzio Valpolicella: nel 2023, prodotte oltre 61 milioni di bottiglie, il 60% ha raggiunto 87 paesi. 600 mln di euro di fatturato. Presentato in Regione il Dossier socioeconomico della principale denominazione rossa del Veneto, in occasione di “V 2024-07-19 A Verona, tra aprile e giugno, 475 imprese in più. Lo segnala la Camera di Commercio. 2024-07-19 Per la “Guardia di Rocca”, una moneta da 10.-€, in argento, da San Marino. 2024-07-19 L’Arena di Verona celebra Giacomo Puccini (1858-1924), con la nuova “Bohème”, diretta da Alfonso Signorini 2024-07-19 Storia di Verona. ”100 Stagioni liriche in Arena”. Un nuovo, dettagliato lavoro di Gianni Amaini e di Silvano Zavetti, nel quadro dell’opera di ricerca, sul mondo amministrativo veronese, curata dall’Associazione dei Consiglieri Emeriti del Comune di Vero 2024-07-18 INSTALLATO A VERONA UN NUOVO SISTEMA PER L’IRRIGAZIONE DEGLI ALBERI 2024-07-18 VERONA PROTAGONISTA SUL GRANDE SCHERMO CON 'L’INVENZIONE DI NOI DUE' 2024-07-18 Ciclovia del Garda: il sindaco scrive a Veneto Strade 2024-07-17 COMMEMORAZIONE 80° ANNIVERSARIO ASSALTO AL CARCERE DEGLI SCALZI 2024-07-17 L'ASSOCIAZIONE LOCATORI TURISTICI VENETO È FAVOREVOLE ALL INTRODUZIONE DEL CIN NAZIONALE 2024-07-17 Museo Luigi Bailo di Treviso: aperte sette nuove sale 2024-07-17 “C’ERA UNA VOLTA UN GIUDICE...ANZI NO, DUE!” ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su