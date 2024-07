Paving Show & Congress, a Verona: dialogo con Associazioni e Pubblica Amministrazione. Ap-puntamento il 12 e 13 marzo 2025, con focus, su digitalizzazione e sostenibilità, in vista del XXXII SaMoTer.



Digitalizzazione, sostenibilità ambientale, innovazione, tecnologie per il riuso dei materiali e formazione professionale saranno i temi principali di Paving Show & Congress, in programma a Veronafiere, il 12 e 13 marzo 2025, mostra-convegno riservata agli operatori del settore delle pavimentazioni stradali (ingresso gratuito, previa registrazione obbligatoria) e che anticiperà il debutto della rassegna, all’interno della 32ª di SaMoTer, prevista per i giorni 6-9 maggio 2026. Paving Show di Veronafiere, alla sua prima edizione, va oltre gli aspetti tecnici dell’innovazione e, fra i punti di forza, può offrire agli espositori e ai visitatori professionali un filo diretto con le istituzioni e la Pubblica Amministrazione, le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza del mondo delle costruzioni per agevolare la crescita di un settore strategico in tema di mobili-tà, trasporti, internazionalizzazione, scambi commerciali, miglioramento delle infrastrutture e della qualità della vita in ambito urbano, industriale e rurale. Maurizio Danese, ad di Verona-fiere: «Paving Show non sviluppa solamente gli aspetti legati alle attrezzature, le materie pri-me, le tecnologie e i servizi per le pavimentazioni stradali, ma, punta a rafforzare il networking fra operatori del settore, fra aziende e istituzioni, rispondendo alle esigenze di formazione qualificata e innovazione attraverso convegni, approfondimenti, tavole rotonde. Due, in partico-lare, i temi principali che caratterizzeranno la due giorni al Palaexpo di Veronafiere: la digita-lizzazione e la sostenibilità ambientale, consapevoli del fatto che le nuove frontiere del settore passino dalla riduzione dell’impatto ambientale e dalle opportunità che innovazione, nuove tecnologie, Intelligenza Artificiale possono offrire». Paving Show si rivolge alle imprese e agli operatori professionali nei settori dei bitumi e degli asfalti stradali, alle imprese di costruzioni stradali, agli operatori di macchine da compattazione e stesa, alle compagnie petrolifere e ai rivenditori di bitumi, alle società concessionarie di autostrade e trafori, ai laboratori di prove materiali, agli impermeabilizzatori, alle figure professionali legate alla direzione lavori e ai progettisti di infrastrutture viarie, agli operatori della sicurezza stradale, ma anche a sindaci, assessori, uffici tecnici della Pubblica Amministrazione. L’anteprima dei prossimi 12 e 13 mar-zo, in particolare, consentirà agli espositori di presentare le proprie soluzioni innovative in un mercato sempre più interessato a ottimizzare i processi produttivi, migliorare le performance, incrementare le marginalità; coinvolgere un pubblico sempre più sensibile ai temi della digita-lizzazione e della sostenibilità ambientale; condividere ed eventualmente integrare know how di processo e di prodotto; creare un dialogo diretto con il mondo delle imprese stradali e della Pubblica Amministrazione per favorire lo scambio di idee e l’implementazione di soluzioni effi-caci. Iscrizioni al Paving Show del 12 e 13 marzo 2025, a partire dal prossimo settembre. Nuo-ve iniziative, dunque, d’una Veronafiere, che è sempre impegnata nella creazione di eventi e di innovazione, per l’unico scopo di contribuire fortemente alla promozione dell’economia vero-nese e nazionale.

Pierantonio Braggio