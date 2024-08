2024-08-05 NO DI FORZA ITALIA ALL’AUMENTO DELL’IRAP 2024-08-05 Aumento dell'IRAP in Veneto: Una Minaccia per gli Artigiani 2024-08-05 IL RITORNO DEI MOMIX, DAL 5 AL 17 AGOSTO AL TEATRO ROMANO 2024-08-05 HELLAS VERONA E ASTERAS TRIPOLIS: ALLO STADIO QUERCIA DI ROVERETO UNA SERATA DI SPORT E AMICIZIA 2024-08-05 Per la Giornata mondiale della Natura e Parchi italiani, due francobolli. 2024-08-04 Fondazione Cariverona: una grande, nuova visione della realtà , per fare fronte alla crisi climatica: 24 progetti e circa 5 milioni di euro, per il recupero di aree verdi e impiego dell’intelligenza artificiale, nella produzione di biogas 2024-08-04 Collegamento Aeroporto Catullo, Verona - Garda: positivo il parere di Coldiretti Verona 2024-08-04 Dal Bollettino socio economico del Veneto, Luglio 2024. Si stima una crescita del PIL di un +1,1% nell’anno in corso. Zaia: “Previsioni incoraggianti per la nostra economia. Il turismo traina la locomotiva veneta”. 2024-08-04 In Veneto non arriva nei rubinetti il 42,2% dell’acqua, immessa in rete. A Belluno, addirittura il 64,2% 2024-08-04 Al Progetto ‘Sheep up’, cooperazione, nella valorizzazione delle razze ovine autoctone venete: Brogna della Lessinia, Lamon; Foza, Altopiano di Asiago e Alpagota, l’‘Eip Agri Innovation Awards 2024’- categoria “Il favorito dal pubblico”, ad Estoril, Porto 2024-08-02 Borgo Roma cambia volto/3, nuovo ingresso pedonale. Videosorvegliato, chiusura per la sicurezza notturna e più comodo ai reparti. 2024-08-02 FINE LAVORI IN STRADONE SAN FERMO E STRADONE MAFFEI, DA QUESTA SERA RIAPERTI AL TRAFFICO VEICOLARE 2024-08-02 RIAPERTO OGGI IL PARCO GIOCHI COMUNALE DI VIA SAN GIOVANNI LUPATOTO 2024-08-02 STRAGE DI BOLOGNA, 44° ANNIVERSARIO: IL CONSIGLIERE COMUNALE FASOLI RAPPRESENTA VERONA NELLE COMMEMORAZIONI IN RICORDO DI DAVIDE CAPRIOLI 2024-08-02 XXX Film Festival della Lessinia, a Bosco Chiesanuova, Verona, 23 agosto – 1° settembre 2024, quest’anno, caratterizzato, da un particolare evento, creatore di energia alternativa. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su