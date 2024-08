IL 23 AGOSTO SECONDO APPUNTAMENTO AL TEATRO CAMPLOY PER IL VERONA SHAKESPEARE FRINGE



IN SCENA “PROSPERO’S BLACK BOX (LA SCATOLA NERA DI PROSPERO)”



PROPOSTA DALL’AMERICANA PROBOSCIS THEATRE COMPANY





E’ il secondo di 8 spettacoli in lingua originale con sottotitoli in inglese promossi da



Comune di Verona, Centro di ricerca Skenè dell’Università di Verona e Teatro Stabile del Veneto











Il 23 agosto alle ore 21.00 va in scena al Teatro Camploy “Prospero’s Black Box (La scatola nera di Prospero)” nell’ambito del Verona Shakespeare Fringe, la sezione internazionale dell’Estate Teatrale Veronese realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Verona, il Centro di Ricerca Skenè dell’Università di Verona, e il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto.







Si tratta di uno spettacolo di clownerie proposto dall’attore e autore americano Jeff Mills per la Proboscis Theatre Company con la regia di James Donlon. “Prospero’s Black Box (La scatola nera di Prospero)”esplora il rapporto apparentemente assurdo tra il Prospero shakespeariano e Geoffrey Hinton, il “padrino” dell’Intelligenza Artificiale. In questo viaggio di un’ora, il clown si imbatterà nella “Scatola Nera” (un algoritmo talmente complesso che nemmeno i suoi inventori ne comprendono il funzionamento) con risultati esilaranti e provocatori e difenderà la sua essenza umana in un mondo fatto di realtà virtuale. Usando i versi di Shakespeare, la musica e la danza dal vivo, il mimo e il lavoro con le maschere, Prospero/Mills cercherà disperatamente di resistere alla seduzione dell'intelligenza artificiale.







Nella vita reale Geoffrey Hinton si è dimesso dalla sua posizione senior presso Google perché si è reso conto che la tecnologia dell’intelligenza artificiale è diventata un pericolo per l’umanità. Nello stesso modo anche Prospero/Mills, alla fine della Tempesta, rinuncia al suo potere smettendo per sempre di utilizzare la magia. Prospero’s Black Box ha debuttato nell’estate del 2023 al Hydrama Arts Center di Hydra (Grecia).







Jeff Mills è un attore, regista e musicista pluripremiato che crea opere teatrali da oltre 30 anni. Ha conseguito un MFA presso il National Theatre Conservatory di Denver, CO. Dal 2000 al 2010 è stato un membro principale della BOXTALES Theatre Company in California, dove ha co-creato dieci opere originali, inclusa la sua regia di “OM: An Indian Tale of Good and Evil (The Ramayana)” e la sua interpretazione di Ulisse nell'Odissea. Jeff Mills e BOXALES hanno portato in tournée il loro teatro innovativo per il pubblico giovane negli Stati Uniti e in Messico. A livello nazionale e internazionale si è esibito con: la Denver Center Theatre Company, il Theatre de la Jeune Lune, l'American Folklore Theatre, il Colorado Shakespeare Festival, il Door Shakespeare Festival, Shakespeare Santa Cruz, il Seattle Shakespeare Festival, il Wooden O Theatre, l'International City Theatre, Lit Moon Theatre Company, Pominencer Census (Monaco di Baviera,) Estudia Busqueda de Pantomima Teatro (Guanajuato, MX) e Theatre Mitu/Visthar Center (Bangalore, India.) Nel 2004 Jeff Mills è apparso sullo schermo nel ruolo di Tristano nella produzione di Bill Viola e Peter Sellars dell'opera “Tristano e Isotta”, rappresentata all'Opera National di Parigi, alla Disney Hall di Los Angeles e al Lincoln Center di New York.



Nel 2010 Jeff Mills ha fondato la Proboscis Theatre Company, creando opere originali di maschere, marionette e teatro fisico, esplorando la scienza, Shakespeare, il Vaudeville e un programma di varietà podcast/radiofonico chiamato “Live from the Piano Kitchen”. Dal 2007 al 2016 ha prestato servizio presso la facoltà di recitazione BFA dell'Università della California Santa Barbara, dove ha insegnato movimento, recitazione e performance solista. Attualmente insegna movimento alla Theatre School, DePaul University di Chicago.