REDORO FRANTOI VENETI PRESENTA IL GIOIELLO DEL VENETO DURANTE LA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA



Redoro Frantoi Veneti, per la prima volta dopo oltre un secolo, presenta l’eccellente selezione di olio extravergine di oliva racchiuso in un esclusivo scrigno realizzato dalla maestria artigianale veneta.



Il Veneto, regione che brilla per la sua ricchezza culturale e per i suoi prodotti artigianali ed enogastronomici tradizionali, custodisce un oro verde apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore fruttato, il colore dorato e la sua consistenza vellutata. Nelle zone di Punta San Vigilio, Grezzana nel cuore della Valpantena ai piedi del Parco Naturale della Lessinia, nelle aree che circondano la Giudecca, vivono gli olivi secolari piĂą cari ai Frantoi Redoro che danno vita ad un olio ricco di proprietĂ nutrienti e detossificanti destinato solo al sacro ed alla famiglia.



Un prodotto unico abbracciato da un vetro forgiato nell'isola di Murano da mani che custodiscono l'arte più rinomata e ricercata dagli amanti della bellezza della maestria veneziana. La bottiglia ideata dal designer Carlo Favaro di Mestre, realizzata dall’antica fornace Nason Moretti, è impreziosita da micro-diamanti incastonati da Diam Art di Grezzana.



Un gioiello prezioso destinato a pochi eletti, sono solo 24 le bottiglie “Gregorius Marius Oleum”, in edizione limitata, dedicate agli eredi della Famiglia Redoro.



Un mosaico di eccellenza racchiuso in uno scrigno che custodisce l'ereditĂ di un bene inestimabile per raritĂ , bellezza, nutrimento e prestigio. Ogni anno in cui nascerĂ questo oro verde, un nuovo scrigno lo mostrerĂ al mondo. Gli eredi saranno la garanzia di questa antica alleanza. Un patto che Redoro ha voluto sottoscrivere quando, oltre un secolo fa, decise di coltivare e produrre per questa terra uno dei suoi frutti piĂą preziosi e genuini: l'olio extravergine di oliva del Veneto.



Questo tesoro personale, custodito da 125 anni, verrà svelato ufficialmente lunedì 02 settembre, alle 17.00, in occasione della presentazione del video relativo al progetto del nuovo Museo del Vino MUVIN - promosso dalla Fondazione MUVIN di Verona - presso lo Spazio Regione del Veneto / Veneto Film Commission all'Hotel Excelsior al Lido di Venezia. L'evento includerà anche una sezione dedicata alla progettazione del futuro Museo del Vino MUVIN di Verona mettendo in luce i progressi fatti fino ad ora, le potenzialità del museo e il suo impatto positivo sul territorio.



Dopo la conferenza stampa, l’evento proseguirà sulla suggestiva Terrazza della Biennale con un elegante rinfresco a cura dello Chef delle star, Tino Vettorello.



Il Gioiello Redoro verrà esposto, per tutta la durata della 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, all’interno della Terrazza Biennale e al ristorante dell’Aeroporto Nicelli del Lido.











Per gli estimatori dell’extravergine d’oliva ma anche per gli amanti della bellezza e dell’arte, questo Gioiello esclusivo si potrà ordinare rivolgendosi a Redoro Frantoi Veneti (Tel. 045 907622 / commerciale@redoro.it).



Grezzana, 27 agosto 2024