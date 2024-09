"Il Ristorante tipico”...,d' estate, nella Verona delle tradizioni…



Con l'evento annuale, denominato "Il Ristorante tipico”..., questa volta, d'estate, prosegue il “gustoso”, sesto ciclo degli appuntamenti stagionali, avviati, con successo e succedutisi, dalla primavera del 2018. Il Comune di Verona, in collaborazione con i venti Ristoranti di Verona, inseriti nell'elenco "Ristorante tipico", istituito con il "Regolamento comunale, per la valorizzazione dell'Enogastronomia veronese", ha intrapreso una serie di azioni, volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali e, nel contempo, ad incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera ed anche per diffondere la conoscenza di quanto di tipico propone ogni stagione. Nei Ristoranti, in argomento, i piatti tradizionali rappresentano infatti il 65% dell'offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto. I titolari dei "Ristoranti tipici" sono impegnati, ad operare, quattro volte, nell'arco di un anno, durante un periodo di tempo di circa quindici giorni, e ad organizzare eventi, durante i quali, verranno offerti al pubblico menù, aventi come protagonista il prodotto prescelto, a rappresentare, nel piatto, ogni stagione. In tali esercizi, anche l'offerta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende, che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona. I "Ristoranti tipici", durante questa edizione estiva, che avrà luogo dal 7 settembre al 22 settembre, utilizzeranno i seguenti prodotti locali, declinati nelle possibili varianti: carni bianche di pollo e di tacchino, trota, prosciutto crudo di Soave, melone della Pianura veronese o Terra dei Dogi, pesca e tartufo estivo. Tali prodotti saranno forniti dalle Aziende agricole veronesi "Poli Graziano", Oppeano, Verona; "Merlin Filippo", Cerea; "La Colombara s.s.", Castelnuovo del Garda; "Pozzi Renzo Az. Agricola La Sorgente", Verona, e da altre aziende di "Campagna Amica", Coldiretti. Sono stati protagonisti delle edizioni precedenti de Il Ristorante tipico: • Primavera: asparago e "bìsi" di Colognola ai Colli, fragole e ciliegie delle colline veronesi; • Autunno: sedano rapa, radicchio rosso, castagna, melagrana, zucca, nonché la fragola autunnale; • Inverno : broccoletto veronese, radicchio rosso di Verona, verza Michelina, gnocchi di "malga", gnocchi e ‘rénga’. Altre informazioni, sul sito: "ristorantetipicoverona.com. Di seguito, l’elenco dei Ristoranti tipici aderenti all'iniziativa: Trattoria Tre Marchetti da Barca, Vicolo Tre Marchetti, 19 A/B, 045/8030463; Emanuelcafè, Piazza Bra, 6/a, 045/590154; Al Bersagliere, Via Dietro Pallone, 1, 045/8004824; Osteria Verona antica, Via Sottoriva, 10/a, 045/8004124; Ristorante Greppia, Vicolo Samaritana, 3, 045/8004577; Osteria ai oséi, Via Venti Settembre, 124/b, 045/8008199; Osteria Dogana vecia, Via Filippini, 3/a, 320 079 9379. Importante iniziativa, ormai, attiva, da sei anni, e positivamente incisiva a livello cittadino e provinciale, perché, mentre pone in luce importanti tradizioni culinarie, cittadine, di fuori mura e fuori confini, crea impiego, studiatissimo, dei prodotti agricoli di stagione delle terre di provincia, la quale, pure, ha molto da raccontare e da proporre. Il Ristorante tipico, con le sue proposte, è una grande bandiera, tutta veronese, che, con i suoi piatti, relativi profumi e sapori, nonché, anche con ottimi vini, conta fra le maggiori attrazioni turistiche della scaligera città.

Pierantonio Braggio