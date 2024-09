56ª Fiera del Riso di Isola della Scala, Verona: più festa, più gusto, più cultura. La kermesse, che celebra il riso Nano Vialone Veronese Igp e il risotto italiano, si terrà, dal 20 settembre al 13 ottobre 2024 su un’area di oltre 90 mila mq, al cui int



Alla prestigiosa Villa Vo’ Pindemonte si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Nuova Fiera del Riso, evento, unico nel suo genere, in Italia, per numero di presenze, e secondo a livello europeo solo all’Oktoberfest di Monaco di Baviera. La manifestazione vanta numeri da record: oltre 500 mila piatti serviti e più di 400 imprese coinvolte. L’intero territorio dell’IGP del Nano Vialone Veronese sarà protagonista di questa kermesse. Isola della Scala, con i suoi 13.000 abitanti, è pronta ad accogliere questa importante manifestazione. La 56a edizione torna con tante novità, come i padiglioni climatizzati, suddivisi per Tradizione, dedicati al risotto all’isolana e Innovazione, con più di cinquanta piatti diversi. L’ampliamento del padiglione Taste of Earth, dedicato al comparto internazionale, e il miglioramento di alcuni servizi dedicati ai visitatori come casse automatizzate e prenotazioni online di menù sono solo alcune delle migliorie che i visitatori troveranno a Isola della Scala. Tutto senza dimenticare la storia e la cultura del riso: i convegni, la presentazione di libri e gli appuntamenti folkloristici e culinari all’intero del Ristorante Taste of Earth che accompagnano la Fiera del Riso e che coinvolgono tutto il paese e le sue frazioni. “Diamo il via a una Fiera rinnovata, negli spazi e nei contenuti. Più cultura, più ambiente, più turismo, più attenzione alle nuove necessità dei nostri ospiti, anche a tavola - afferma il sindaco, Luigi Mirandola -. Sono tutti temi che appartengono al DNA di questa Fiera ed è giusto valorizzarli. Ciò che non cambia è il nostro riso, il nostro risotto. Risotto che nelle prossime edizioni potrà vantare anche la De.Co., il marchio di denominazione comunale. Dobbiamo ricordarcelo e ricordarlo sempre: abbiamo un riso Igp, che cresce in risaie per lo più alimentate da acqua di risorgiva. Una qualità che non teme confronti. I nostri risottari cucinano il risotto da sempre. Centinaia e migliaia di paioli di esperienza, migliorando di piatto in piatto. Sono competenze ed eccellenze non replicabili, che solo qui gli ospiti possono trovare e apprezzare”. “Sarà un’edizione tutta nuova. Come recita il claim, la Fiera del Riso è più festa, più gusto, più cultura! – ha sottolineato Roberto Venturi, amministratore di Ente Fiera di Isola della Scala. - Dal 20 settembre al 13 ottobre i visitatori potranno trovare tanti piatti, più di cinquanta opzioni a base di riso, accompagnati da intrattenimento per tutte le età, musica e cultura. Nel ricco calendario abbiamo inserito eventi che abbracciano la lettura, cene a tema, concorsi, spettacoli, intrattenimenti musicali tutte le sere e tanto altro. Tutto il programma è consultabile sul sito www.fieradelriso.it. Ma non è tutto! Per rispondere alla sempre più crescente richiesta di persone affette da celiachia, abbiamo stretto una collaborazione con AIC Veneto – Associazione Italiana Celiachia: alcuni degli stand saranno certificati dall’Associazione Italiana Celiachia, per una fiera sempre più inclusiva e attenta alle esigenze dei nostri visitatori! Ringrazio il Presidente Luca Zaia per l’attenzione e l’appoggio istituzionale, che ha dimostrato a quella che la stessa Regione ha certificato essere manifestazione di rilevanza nazionale”. “La qualità dell’agricoltura veronese è nota. Il riso, il vino, l’olio, le carni, i formaggi, frutta e ortaggi eccellenti che il nostro territorio sa produrre. La parola d’ordine, dal lago alla montagna e dalla collina alla pianura, è quindi “qualità” – ha ricordato il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini. - Agricoltori capaci che, anche in passato, proponevano nei mercati le stesse eccellenze che condividevano a tavola con le proprie famiglie. Un passato in cui tutte le feste popolari e le sagre paesane erano un’occasione per gli artigiani del gusto e gli agricoltori di mettere in mostra le proprie produzioni e la grande esperienza. La Fiera del Riso ha saputo mantenere questo principio, infatti serve agli stand uno dei risi in assoluto più apprezzati anche da molti grandi chef. Lo fa accompagnandolo spesso con altre eccellenze scaligere, come le carni, i formaggi e le verdure. Prodotti di un territorio straordinario, da esplorare con diversi sensi. La terra veronese la si può, infatti, visitare e apprezzare con gli occhi. Con le orecchie si potrà godere della sua musica e del bel canto, che l’hanno resa celebre nel mondo. E, con il palato e un buon risotto, si potrà scoprirne il gusto, unico e autentico”. «Quest’anno i visitatori vivranno un’esperienza nuova. Oltre al riso, protagonista della nostra manifestazione, declinato in più di cinquanta piatti diversi, ci sarà divertimento e intrattenimento per tutte le età – ha dichiarato Daniele Pagliarini, direttore di Ente Fiera di Isola della Scala. Non mancheranno i momenti culturali, dedicati sia al riso con serate a tema in collaborazione con le Strade del Riso, sia alla mostra realizzata da Ente Nazionale Risi e presentazioni di libri. La nostra Fiera è una grande vetrina, un’occasione di sviluppo e promozione che negli anni ha permesso al Nano Vialone Veronese IGP di ampliare il suo mercato, un progetto che viaggia di pari passo con l’attività del Consorzio di promozione guidato da Renato Leoni Partendo da questa base vogliamo continuare a lavorare con questo obiettivo, ma allargando i nostri orizzonti e mettendo a disposizione questa vetrina alle altre eccellenze della Provincia e della Regione». Fiera del Riso, per la prima volta, riceve la certificazione “green”. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma: per la prima volta Fiera del Riso riceve la certificazione Green. L’energia utilizzata è al 100%, proveniente da fonti rinnovabili a zero emissioni. "Il Gruppo Agsm Aim è orgoglioso di affiancare la Fiera del Riso che quest'anno, per la prima volta, utilizzerà, per tutta la manifestazione, solo energia verde certificata - commenta Federico Testa, presidente del Gruppo Agsm Aim. - Il nostro compito è quello di sostenere le realtà, come la Fiera del Riso, che scelgono di contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale. Per noi è motivo di orgoglio poter fornire la nostra energia pulita, che non inquina, a una delle più importanti fiere di monoprodotto del nostro Paese". Taste of Earth, invece, è il progetto collegato alla Fiera del Riso. Quest’anno aprirà le porte dell’internazionalizzazione, già dal 20 settembre, e sarà ospitato nell’ampia area con espositori esteri. Più di cinquanta aziende racconteranno e presenteranno i prodotti e le peculiarità dei loro territori. Tale evento ha permesso alla Fiera del Riso di entrare nel calendario dell’Associazione AEFI – Associazione Espositori e Fiere Italiane. Un percorso iniziato tre anni fa con la Regione Veneto che si è concretizzato nel 2022. Fiera del Riso insieme al Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese al G7 di Ortigia. "È con grande orgoglio che rappresento il Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese al G7 Agricoltura di Ortigia – ha ricordato il presidente, Renato Leoni, portavoce di 24 riserie del territorio. - Questo evento è un'importante occasione per mettere in luce la qualità e l'eccellenza del nostro prodotto, e per discutere delle sfide e delle opportunità nel settore agricolo a livello globale. La nostra partecipazione testimonia l'impegno costante del consorzio verso l'innovazione e la sostenibilità, valori fondamentali per il futuro della nostra agricoltura e delle nostre comunità". «In un momento storico così delicato – ha concluso Venturi – la volontà di Ente Fiera Isola della Scala, insieme al Comune di Isola della Scala e al Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese, è quella di valorizzare e di internazionalizzare il riso veronese IGP. Un percorso virtuoso che ha l’obiettivo di lavorare in sinergia e tenere alta l’attenzione su un prodotto e un indotto importanti per il territorio locale e nazionale». Nel corso delle serate della Fiera del Riso, sono previsti show cooking, momenti dedicati alla cultura e alla valorizzazione del territorio con visite guidate, a cura dell’Associazione El Fontanil, convegni a tema riso e numerose iniziative di promozione e valorizzazione del prodotto e del territorio. Per tutta la durata della manifestazione, prende vita Fémo galzéga!... Da una festa contadina, a una grande Fiera, a cura di Ente Fiera di Isola della Scala, Ente Nazionale Risi e il Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese. Un percorso per riscoprire le tradizioni, che hanno portato la kermesse ad essere un punto di riferimento, non solo italiano, ma per tutta Europa. Il programma completo, su: www.fieradelriso.it. “Fémo galzéga!..., fémo filò, fémo fèsta!, gustando risotti speciali, ma non trascurando quella cultura, che è, assieme alla pratica – particolarmente, in agricoltura – essenziale, nella vita. Le nuove iniziative culturali, che daranno nuova vitalità alla kermesse, non mancheranno di dare i loro positivi risultati, quali ulteriore richiamo di attenzioni, miranti, fra la l’altro, a fare sapere, pure, che coltivare il riso e cucinarlo, a dovere, richiede massima cultura…Due compiti, che, ad Isola della Scala, sono, da sempre, straordinariamente, svolti…

Pierantonio Braggio