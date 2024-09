ILLUSTRI E BENEFATTORI CITTADINI VERONESI ATTENDONO RISPOSTA DAL COMUNE



La Commissione Pantheon – istituzione storica cittadina, attiva dal 1870 – convocata il 13 settembre 2024, dalla VII Commissione consiliare di Controllo del Comune di Verona, ha illustrato la propria attività. Non avendo potuto essere presente il Presidente della Commissione VII, il consigliere Massimo Mariotti, ha presieduto l’incontro la Vicepresidente, consigliera Anna Bertaia, che ha invitato Francesca Tamellini, quale Presidente della Commissione Pantheon, ad esporre l’opera svolta dalla stessa. Tamellini ha fatto presente che l’attuale Commissione Pantheon si è insediata nel corso del 2023 e che è composta da nove membri, nominati dall’attuale Consiglio Comunale, ossia, oltre a lei, i signori Gianni Amaini, Nicola Baldo, Andrea Corradi, Matteo Fabris, Giacomo Girardi, Luca Leone, Valeria Rainoldi e Maurizio Solinas. La Presidente ha, poi, ricordato che compito della Commissione è di valutare le proposte di onoranza, che si vogliono attribuire a cittadini che si sono distinti come benefattori o per le loro opere d’ingegno. Tali riconoscimenti possono essere concessi ad almeno cinque anni dalla morte per i Benefattori e ad almeno dieci anni per gli Illustri per ingegno. Le proposte accolte dalla Commissione Pantheon vengono poi trasferite al Consiglio Comunale per la deliberazione definitiva. Concluso l’iter procedurale d’attribuzione delle onoranze, queste si concretano nei due Pantheon cittadini, allocati nel Cimitero Monumentale: il “Beneficis in Patriam”, riservato ai Benefattori, e l’“Ingenio Claris”, consacrato agli Illustri per ingegno. Lapidi, busti e statue ricordano tali personaggi. La Presidente, al riguardo, ha affermato: ”Lì, sono scritte le pagine più belle della storia di Verona!”, ricordando ad esempio i nomi di Aleardo Aleardi (1812-1878), Berto Barbarani (1872-1945), San Giovanni Calabria (1873-1954), Emilio Salgari (1862-1911), Giovanni Zenatello (1876-1949) … Al lungo elenco dei già onorati, dovrebbero aggiungersi, ora, i nomi di cinque nuovi benemeriti cittadini, che la Commissione Pantheon ha già accolto. A questo proposito, la Presidente ha segnalato ai Consiglieri comunali presenti, che, già da tempo, le proposte di onoranza di cui sopra giacciono inevase in Comune, in attesa di definitiva deliberazione e, nel contempo, anche altri due procedimenti assunti dalla Commissione Pantheon attendono d’essere esaminati. Si tratta della revisione complessiva dell’attuale Regolamento, che risulta viziato, sia nei contenuti che nella forma, ed inadeguato al nostro tempo, e di una proposta di sanatoria per alcune onoranze non correttamente decretate. La Vicepresidente Bertaia, in conclusione di seduta, condividendo il pensiero comune dei Consiglieri comunali intervenuti (Padovani, Segattini e Papadia), si è fatta carico di cercare soluzioni alle questioni pendenti.



Pierantonio Braggio