Casali (FDI): "La Stella di Natale in Piazza Bra è un simbolo per tutti i veronesi. L'Amministrazione provveda a reinstallarla.



In caso contrario, ci attiveremo dalla Regione Per aprire un dialogo e capire quali sono oggi le criticità".



Verona, 10 ottobre 2024 – "La Stella di Natale in Piazza Bra è un simbolo per tutti i veronesi che non può essere sostituito o dimenticato. L'Amministrazione comunale deve agire per reinstallarla. In caso contrario, interverremo dalla Regione per aprire un dialogo e capire quali sono oggi le criticità". Con queste parole, il Consigliere regionale Stefano Casali di Fratelli d'Italia ha espresso la volontà di intervenire qualora la Giunta comunale di Verona, guidata dal Sindaco Damiano Tommasi, non dovesse prendere provvedimenti in merito.



"Parlo a nome delle migliaia di veronesi che si chiedono se la stella tornerà a brillare nella sua collocazione originaria, in Piazza Bra, accanto all'Arena di Verona," ha spiegato il Consigliere. "La Stella, progettata dall'architetto Rinaldo Olivieri e di proprietà della Fondazione Verona per l'Arena, fondata dal dott. Alfredo Troisi, è diventata nel 1984 uno dei simboli del Natale in Veneto. Da allora, ha attirato l'attenzione di milioni di turisti e la sua immagine ha fatto il giro del mondo."



Casali continua: "Auspico che l'Amministrazione comunale di Verona intervenga tempestivamente per organizzare il riposizionamento della Stella, considerando che c'è ancora tempo per predisporre il piano di sicurezza necessario e riparare eventuali danni minori. Nonostante il tempo perso finora, è ancora possibile agire".



"Ricordiamo che l'anno scorso, in pochissimi giorni, il Comune ha ottenuto 170 mila euro dalla Fondazione Cariverona per finanziare l'installazione a LED posizionata in Piazza Bra. Questo dimostra che, quando vuole, l'Amministrazione è in grado di agire con rapidità per reperire le risorse necessarie."



Casali ha inoltre criticato la proposta di installare solo una parte della Stella, definendola "mortificante e inadeguata" per un simbolo che ha accompagnato i Natali veronesi e veneti per decenni. "Se anche quest'anno l'Amministrazione non dovesse intervenire in modo risolutivo, chiederò che i proprietari della Stella siano convocati in Regione per riferire in IV Commissione (Cultura e Turismo) sulle vicende degli ultimi mesi. Questo permetterà di aprire un dialogo e avviare un tavolo di lavoro per trovare una soluzione alternativa, visto che finora il Comune non è riuscito a risolvere la questione. Sarebbe un'opportunità persa... ancora una volta, per la nostra splendida città".