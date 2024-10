TURISMO DELLE RADICI 80° Columbus Day a New York, anche Verona con le maschere italiane rappresenterà l’Italia



Verona 9 ottobre 2024. Il territorio di Verona con la sua tradizione e le sue maschere, il Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane Aps e la Destination Verona & Garda Foundation volano a New York per promuovere il territorio e rafforzare le relazioni istituzionali sul mercato statunitense, rappresentando l’identità culturale, storica e popolare italiana alla sfilata dell’80° Columbus Day il prossimo 14 Ottobre 2024. L’iniziativa rientra nel Progetto Pnrr “Turismo delle radici” – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Italy Discovery. L’Associazione “Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane”, nata a Parma il 28 novembre 2015, a cui aderiscono circa 390 maschere italiane provenienti da 16 Regioni, è stata ritenuta la più idonea a rappresentare l’Italia.



Partendo dalla Fifth Avenue, sfilerà quindi un gruppo con più di ottanta maschere aderenti al Centro di Coordinamento Maschere Italiane, rappresentativo della cultura e della tradizione di tutto il territorio nazionale ed incontrerà le numerose comunità italoamericane presenti negli Stati Uniti d’America. Tra le tante parteciperanno, il Sire di Verona Papà del Gnoco con la sua corte, Brighella (Lombardia), Dsevot (Parma), Capitan Spaventa (Liguria Genova), Bicciolano (Vercelli), Giangurgolo (Calabria), Merdules Bezzos (Sardegna), Guazzaro’ (Marche) Lavica (Sicilia) e una delegazione da Misterbianco. Per questi ultimi è stata organizzata una spedizione aerea di 400 chilogrammi di costumi che si caratterizzano per una decorazione molto articolata e ricca.



Sono 3.372.512 italiani o discendenti di italiani dell’area di New York e costituiscono infatti il principale gruppo etnico e linguistico della grande area urbana che comprende, oltre a Manhattan, Staten Island, il Nord New Jersey e Long Island, essendo pari al 16% dei 21,2 milioni della popolazione della cosiddetta Greater New York. Essi rappresentano la più grande città italiana degli Stati Uniti e oltre un quinto dei 15,6 milioni di americani che si considerano di origine italiana.



La grande parata si svolgerà il mattino del 14 ottobre a partire dalle ore 11.00, con la presenza di più di un milione di cittadini newyorkesi e turisti, e oltre 35.000 persone in parata.



“Un momento storico per noi del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, per la prima volta oltre oceano, in rappresentanza delle nostre antiche tradizioni popolari - dichiara il Presidente dell’associazione Valerio Corradi- realizzabile solo grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Regioni, delle Province e dei Comuni italiani che, lieti di essere rappresentati, hanno voluto partecipare all’iniziativa.”



Iniziativa che rappresenta anche un momento di promozione del turismo scaligero dato che è a Verona ospita la presidenza del Coordinamento Maschere Italiane. Non poteva quindi mancare una delegazione della Destination Verona & Garda Foundation. Luca Caputo, direttore di Dvg Foundation sottolinea “come sia sempre più stretto e continuo il coordinamento con gli stakeholder e le eccellenze che rappresentano il territorio all’estero nella promozione congiunta sui nostri mercati di interesse. Quest’azione comunicativa rappresenta la prima delle tante che abbiamo già previsto nella strategia in essere verso il mercato statunitense”. Un’azione sostenuta dalla Camera di Commercio di Verona, “che ha tra i suoi indirizzi strategici – come chiosa – il componente di Giunta, Paolo Tosi – lo sviluppo del turismo. Non a caso abbiamo fatto da cabina di regia con i Comuni della provincia per la nascita e lo sviluppo della Dvg Foundation che approfitta di un’occasione di visibilità imperdibile per il comparto turistico scaligero”.



Numerosi i Partners Sostenitori del progetto: il Comune Ottana (NU), il Comune di Misterbianco (CT), il Comune di Parma – Fondazione MonteParma, il Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) ed i Patrocini della Regione Veneto - Regione Lombardia – Regione Lazio – Regione Piemonte – Regione Siciliana – Provincia di Verona -Provincia di Vercelli – Comune di Vercelli – Comune di Castelbelforte – Comune di Roma – Comune Fano.



Hanno voluto aderire all’iniziativa anche Partners privati, che hanno dato grande disponibilità a sponsorizzare il Made in Italy insieme al Centro di coordinamento: il Pastificio Giovanni Rana Spa, Riso Melotti s.r.l., Redoro Srl Frantoi Veneti, i vini delle Cantine Valdo Spumanti, Fumagalli Salumi, Bottega del Caffè, Moccad’or, Ciro Flagella, Pulicelli Group, Ancelotti Cosmetics, Italia Gourmet.



Dunque, un grande gioco di squadra, che si concretizzerà in un momento unico nel suo genere e che saprà dare risalto al valore storico culturale delle Maschere Italiane, come patrimonio materiale ed immateriale della nostra nazione.



Alla presentazione del progetto, in vista della partenza della delegazione di 132 persone, tenutasi in Camera di Commercio di Verona, hanno partecipato una rappresentanza delle Maschere in Costume tra le quali il Sire di Verona Papà del Gnoco con la sua Corte, un delegato del Ministero degli Affari Esteri Dott. Dario Cortese, il Presidente del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane APS Valerio Corradi, il componente di Giunta della Camera di Commercio, Paolo Tosi, il Presidente di Italy Discovery Roberto Perticone, il Vice Presidente dell’Associazione Veronesi nel mondo Vincenzi Nicola, il Direttore Generale della Fondazione Destination Verona Garda Luca Caputo, il Vice Presidente della Provincia di Verona David Di Michele.



Numerose le maschere collegate on line in rappresentanza delle 16 Regioni Italiane di provenienza, pronte all’impresa storica della partecipazione all’ottantesima Parata Newyorkese 2024, in onore della scoperta dell’America di Cristoforo Colombo.