Pediatria C, concorso “Con Ali di Carta” terza edizione Tema 2024 dedicato alla notte e ai sognatori



Verona, 12 ottobre 2024



Con l’inizio dell’anno scolastico è partita anche la macchina organizzativa per la terza edizione del concorso “Con Ali di Carta: la narrazione che cura”. Ideato dalla pediatra Milena Brugnara e dalla filosofa Irene Monge, l’evento artistico-letterario è promosso dall’UOC Pediatria C dell’Ospedale della Donna e del Bambino, diretta dal professor Giorgio Piacentini. Le precedenti edizioni hanno consolidato l’iniziativa con un numero sempre crescente di partecipanti, sia singoli che scuole, ed è stato ritenuto degno di nota da alcune importanti società scientifiche nazionali: la Società Italiana di Pediatria, la Società Italiana di Medicina Narrativa e la Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza.



Scopo. L'obiettivo è di offrire ai bambini/ragazzi dai 3 ai 18 anni, con un vissuto di malattia personale o di un amico, uno spazio espressivo libero, per rielaborare le esperienze attraverso la narrazione e il disegno. Il concorso è aperto a tutti i giovani del territorio perché è importante abbattere il muro della malattia e costruire un ponte tra l’ospedale, la città e la scuola, ma anche tra le persone che vivono la malattia e chi l’ha vista attraverso le parole di un coetaneo.



Tema. La terza edizione ha come tema conduttore la notte, declinata nelle sue sfumature di oscurità e di luce. Il titolo scelto è “Oltre il buio della notte: pescatori di sogni sotto un cielo di stelle”, traccia che permette ai partecipanti di esprimersi liberamente e parlare di sé rielaborando creativamente, attraverso l’immaginazione, il proprio vissuto personale.



Categorie. Anche quest’anno l’evento letterario si compone di tre categorie: Colibrì (età 3-6 anni), Pettirossi (età 7-12 anni) Gabbiani (età 13-18 anni), suddivise per fasce di età, a cui saranno ammessi a partecipare autori di qualsiasi nazionalità e provenienza. Ogni autore potrà presentare in concorso fino a 2 opere.



Partecipazione. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 marzo 2025. Saranno poi giudicati da una Commissione costituita da vari referenti di AOUI Verona e altri professionisti in ambito giornalistico, universitario e culturale. Ci saranno 12 giurati di cui 3 nuovi: la poetessa Daniela Fornaro, l'autore (nonchè direttore della Scuola di Polizia di Peschiera) Gianpaolo Trevisi e l'insegnante di lettere della scuola in ospedale Carlotta Poli. Della scorsa edizione rimarranno Francesca Mazzola, Virginia Vinco, Valentina Burati, Claudia Spelta, Francesca Corso, Elisabetta Damini, Caterina Compri, Chiara Raineri, Sabrina Ginocchio, Luisa Nadalini, Marta Merzari e Carlo Alfaro.

Le modalità di invio degli elaborati sono indicate sul sito. Per informazioni e partecipazioni scrivere a: conalidicarta@aovr.veneto.it.

La premiazione sarà nel mese di maggio 2025.



Il concorso gode del patrocinato del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione, dell’Università di Verona e della Società Letteraria di Verona.