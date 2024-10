L’AUTUNNO NEI PIATTI DEI RISTORANTI TIPICI



Tutto il gusto dell’autunno sulle tavole dei ristoranti tipici. Al via da domani, sabato 26 ottobre, il nuovo appuntamento stagionale del quarto ciclo delle iniziative promosse dal Comune in collaborazione con i 'Ristoranti Tipici' di Verona.



Fino al 10 novembre, in tutti i ristoranti tipici aderenti sarà servito il menù de 'Il Ristorante tipico ... in Autunno’, con l'utilizzo di prodotti stagionali come sedano rapa, radicchio, zucca, tastasal, fragola settembrina, mela di Verona, castagne. Ai piatti sarà anche abbinata un'offerta dei vini, privilegiando le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.



Obiettivo dell’iniziativa è intraprendere una serie di azioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, ed inoltre incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera ed anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione.



I ristoranti tipici veronesi infatti sono ufficialmente riconosciuti dal 'Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese'. Attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale diffondono la conoscenza dei prodotti e dei piatti tipici locali, che rappresentano il 65% dell'offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto.



L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona.



“In collaborazione con tutte le associazioni di categoria – spiega l’assessore alle Attività produttive e Commercio Italo Sandrini – cerchiamo di dare non solo risalto ai prodotti tipici ma anche di stimolare fra i cittadini una sana e corretta alimentazione, che passa anche dall’utilizzo di alimenti legati alla stagionalità e alle produzioni direttamente fornite dal nostro territorio”.