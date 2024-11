Due fine settimana di festa, tra vino e olio, a Mezzane: 15 - 17 e 22 - 24 novembre.



È stata presentata, giovedì 14 novembre, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la ventottesima edizione della Festa dell’olio e del vino della valle di Mezzane, in programma dal 15 al 17 e dal 22 al 24 novembre.

Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Flavio Pasini; per Mezzane di Sotto, il Vicesindaco Lucio Berton e i Consiglieri Simone Doardo e Federica Losi e il Presidente della Pro Loco, Matteo Pernigo. La Festa inizierà domani alle 18, nella Sala degli affreschi di Villa Maffei a Mezzane, con un convegno per fare il punto sull’olivicoltura, organizzato dal Comune in collaborazione con il Consigliere della Regione del Veneto, Alessandra Sponda. Due gli interventi attesi: quello di Veronica Bertoldo, della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, che affronterà il tema “Il progetto Olio: Osservatorio Laboratorio Italiano Olio extravergine” e quello di Enzo Gambin, Direttore di Aipo Verona, che presenterà una relazione sul bilancio fitosanitario 2024. La festa prenderà il via al termine del convegno, con l’inaugurazione con i produttori di olio e vino e le autorità. Nell’area del parco di Villa Maffei, in via San Giovanni di Dio, saranno presenti gli stands delle Aziende agricole, dove sarà possibile degustare e acquistare il loro olio extravergine d’oliva. Gli eccellenti vini locali troveranno, invece, spazio nella tensostruttura riscaldata. Nella stessa struttura, tutti i venerdì sera e il sabato e la domenica anche a pranzo, si potranno degustare bruschette con gli oli locali, primi piatti quali bigoli con le sardèle o all’ànara e pasta e fasoi. Tra i secondi, trippe, baccalà, mùsso e lesso con la péarà, tutti preparati con l’olio dei produttori presenti. Diversi gli eventi musicali serali a partire dalle 22: domani i “Tribute-A”, musica dagli anni 60 oggi; sabato serata disco con “BW&G”; venerdì 22 la musica disco/funk anni ’70’80’90 dei “PowerFunkers” e, infine, sabato 23 il rock and roll di Luca Guaraldi. Le domeniche della festa ospiteranno diversi eventi dedicati alle famiglie e ai più piccoli: il 17 novembre, dalle 15 in poi, ci saranno attività quali trucca bimbi, baby dance e lo spettacolo di magia con “Mago Riccardo”. I laboratori creativi torneranno domenica 24 novembre, sempre dalle 15, mentre alle 16.30 si terrà lo spettacolo musicale “Radio Criceto Disco Baby Show”. I sabati e le domeniche la festa accoglierà, inoltre, il mercatino dell’artigianato locale e l’esposizione di macchine agricole. Novità di quest’anno, in programma sabato 16 e sabato 23 dalle 9 in poi, sarà ”Mettiti in Movimento con Noi”: un’escursione guidata in e-bike tra vigneti e oliveti di Mezzane, con degustazioni e visite alle aziende agricole. (per info, noleggi e prevendita: info@winebikeloop.it , cell. 334 5938139). La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Mezzane di Sotto in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha ottenuto i patrocini della Provincia di Verona e del Consiglio Regionale del Veneto. Alla Festa saranno presenti i seguenti produttori di olio: Azienda Verzen, Azienda San Cassiano, Azienda Le Guaite di Noemi, Antico Frantoio Redoro, Azienda Agricola Mattuzzi Luigi, Azienda Agricola Il Pian della famiglia Micheloni e Azienda Agricola La Busa di Zeno Tosi e famiglia. Mentre le cantine saranno: Azienda Le Guaite di Noemi, Azienda Ilatium Morini, Azienda Villa Erbice, Azienda il Monte Caro, Azienda San Cassiano, Azienda Agricola Camerani, Azienda Provolo, Azienda I Tomassoti e Azienda Roccolo Grassi. Evento giustificatissimo e dovuto, soprattutto, quale omaggio, alla natura e al vino, nonché al mondo agricolo, che, con il suo lavoro, dota la società dei beni necessari alla vita, creando, al tempo, valore, che significa benessere.

Pierantonio Braggio