2024-11-22 Verona proclamata da OIV “Città internazionale della vite e del vino”. L’assessore regionale Caner: “Riconoscimento che onora un territorio come quello Veneto che esporta più di ogni altra regione al mondo” 2024-11-22 “L’Araba Fenice” di Roberta Riolfi, alla Galleria Massella, Verona 2024-11-22 VERONA HA UNA PIAZZA PEDONALE IN PIU’, QUELLA DAVANTI ALLA FUNICOLARE A SANTO STEFANO 2024-11-22 LOCAZIONI TURISTICHE, IL SINDACO DAMIANO TOMMASI INTERVIENE ALL’ASSEMBLEA ANCI A TORINO 2024-11-22 SABATO 30 NOVEMBRE LA RAPPRESENTAZIONE ‘PEREGRINUS, LA LUCE RITROVATA DEL CORPO IN CAMMINO’ 2024-11-22 MERCATINI DI NATALE A VERONA, IL COMUNE INVITA AD UTILIZZARE I SERVIZI OFFERTI: PARCHEGGI SCAMBIATORI E NAVETTE GRATUITE 2024-11-22 La DIAGONALE e il BARICENTRO Una proposta per il PAT di Verona 2024-11-22 Un laboratorio teatrale gratuito di sei mesi destinato a ragazzi dagli 11 ai 18 anni del quartiere Borgo Roma per contribuire a vincere fragilità e disagi. 2024-11-22 IO FUI GIULIETTA di e con Rossana Valier 2024-11-22 Cristiano Malgioglio al Museo Nicolis 2024-11-22 Lavori in via Scuderlando a Verona 2024-11-22 IL SINDACO DAMIANO TOMMASI ALLA 41ESIMA ASSEMBLEA ANCI. DOMANI L’INTERVENTO SUL TEMA CULTURA E TURISMO 2024-11-22 XXXIII JOB&Orienta, Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in Fiera a Verona, da mercoledì 27 a sabato 30 novembre 2024-11-22 Agsm Aim Calore – Lavori in via Scuderlando, a Verona. 2024-11-22 ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su